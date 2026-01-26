Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due sorelle bulgare senza fissa dimora sono state arrestate per furto con destrezza a Padova, dopo essere state sorprese a sottrarre il portafoglio a un turista coreano a bordo di un tram. L’arresto è stato convalidato e per entrambe è stato disposto il divieto di dimora nella regione Veneto, oltre a un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di giovedì 22 gennaio, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei furti sui mezzi pubblici nel centro cittadino di Padova. Gli agenti della Squadra Mobile, in abiti civili, hanno monitorato i movimenti a bordo di un tram, individuando due donne sospette, già note alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il borseggio sul tram: la dinamica

Poco prima di mezzogiorno, una pattuglia della Squadra Mobile ha notato un giovane asiatico salire alla fermata “Santo” con una valigia e uno zaino nero. Alla fermata successiva, “Tito Livio”, è salita una donna cinquantenne con una borsa nera e uno zaino in pelle, che ha iniziato a osservare con attenzione i passeggeri e i loro bagagli, posizionandosi vicino al ragazzo asiatico. Alla fermata “Ponti Romani” è salita la seconda donna, quarantenne, che dopo un rapido cenno d’intesa con la prima si è posta di fronte al passeggero.

Pochi istanti dopo, una delle due ha infilato la mano nello zaino del turista, estraendo un portafoglio blu elettrico e riponendolo rapidamente nella propria borsa. Gli agenti, avendo assistito alla scena, sono intervenuti non appena il tram si è fermato alla fermata “Eremitani”. Le due donne sono scese dal mezzo e hanno tentato di allontanarsi separandosi tra la folla, ma sono state fermate dopo alcune decine di metri e accompagnate in Questura per l’identificazione.

Precedenti e arresti: il profilo delle arrestate

Le due sorelle, entrambe senza fissa dimora, sono risultate gravate da numerosi precedenti penali per furti e borseggi commessi in diverse città italiane, tra cui Bologna, Parma, Padova e Rimini. In particolare, la quarantenne era già stata arrestata per analoghi borseggi a bordo di mezzi pubblici nel 2014 a Bologna (condannata a 10 mesi di reclusione), nel 2019 a Padova e nel 2020 a Parma (condannata a 6 mesi di reclusione). La sorella è stata condannata dal Tribunale di Rimini nel 2020 a 8 mesi di reclusione, sempre per furto con destrezza su mezzi pubblici.

Le misure cautelari e il provvedimento di allontanamento

Terminate le procedure di identificazione, le due donne sono state arrestate per furto con destrezza aggravato e condotte presso la casa circondariale di Verona Montorio, a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Nella mattinata di sabato 24 gennaio si è svolta l’udienza di convalida: il giudice ha confermato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto per entrambe.

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre attivato l’Ufficio Immigrazione per l’applicazione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi del D. Lgs. 30/2007. Il provvedimento, notificato nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, impone alle due donne di lasciare l’Italia entro 10 giorni.

IPA