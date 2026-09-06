Due spettatori morti nel rally di Monte Erice a Trapani per un’auto fuori strada, feriti pilota e navigatore
Due spettatori sono morti sul colpo dopo essere stati travolti da un’auto uscita di strada durante il rally di Monte Erice, in provincia di Trapani
Tragedia nel rally di Monte Erice, in provincia di Trapani. Un’auto uscita di strada durante la gara ha travolto e ucciso due spettatori di 18 e 20 anni. Il pilota e il navigatore sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La vettura è uscita di strada all’altezza della postazione 9, a circa un terzo del percorso. La cronoscalata del Monte Erice, giunta alla 68esima edizione, è stata immediatamente interrotta.
- Tragedia durante il rally di Monte Erice
- Due vittime dopo l’incidente, feriti pilota e navigatore
- Fine settimana nero per il rally, quattro morti
Tragedia durante il rally di Monte Erice
La 68esima edizione dello storico rally di Monte Erice si è trasformata in tragedia a causa di un incidente. La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche.
Sono 260 gli equipaggi iscritti all’edizione del 2026: 153 vetture moderne e 107 storiche.
Due vittime dopo l’incidente, feriti pilota e navigatore
Secondo le prime informazioni, uno dei due spettatori travolti dall’auto uscita di strada è morto sul colpo, mentre il secondo è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. Non è chiaro se una delle persone coinvolte sia un ufficiale di gare. Le vittime sono di Palermo, si tratterebbe di due giovani di 18 e 20 anni.
Sono invece ricoverati in ospedale i due membri dell’equipaggio dell’auto coinvolta nell’incidente. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 9 di domenica 6 settembre. A finire fuori strada, secondo le informazioni riportate dai media locali, sarebbe stata una Peugeot 308 Trc.
Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo schianto è avvenuto nei pressi della postazione 9 della cronoscalata del Monte Erice.
Fine settimana nero per il rally, quattro morti
Per il mondo del rally italiano quello che deve ancora concludersi è stato un fine settimana nero.
Nella giornata di oggi, infatti, il copilota di un equipaggio in gara nel rally della Val d’Aveto (Genova) è morto dopo un incidente. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Mileto di Rezzoaglio, dove la Skoda Fabia in gara è uscita di strada. Come accaduto a Monte Erice, anche qui la gara è stata sospesa. A perdere la vita è stato il 46enne sanremese Stefano Sappracone.
Ieri, al rally 1000 Miglia, un 63enne di Caselle Torinese è morto dopo essere stato travolto da un’auto in gara tra Casto e Bione, in provincia di Brescia.