Due spettatori morti nel rally di Monte Erice a Trapani per un’auto fuori strada, feriti pilota e navigatore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia nel rally di Monte Erice, in provincia di Trapani. Un’auto uscita di strada durante la gara ha travolto e ucciso due spettatori di 18 e 20 anni. Il pilota e il navigatore sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La vettura è uscita di strada all’altezza della postazione 9, a circa un terzo del percorso. La cronoscalata del Monte Erice, giunta alla 68esima edizione, è stata immediatamente interrotta.

Tragedia durante il rally di Monte Erice

La 68esima edizione dello storico rally di Monte Erice si è trasformata in tragedia a causa di un incidente. La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche.

Sono 260 gli equipaggi iscritti all’edizione del 2026: 153 vetture moderne e 107 storiche.

ANSA

Due vittime dopo l’incidente, feriti pilota e navigatore

Secondo le prime informazioni, uno dei due spettatori travolti dall’auto uscita di strada è morto sul colpo, mentre il secondo è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. Non è chiaro se una delle persone coinvolte sia un ufficiale di gare. Le vittime sono di Palermo, si tratterebbe di due giovani di 18 e 20 anni.

Sono invece ricoverati in ospedale i due membri dell’equipaggio dell’auto coinvolta nell’incidente. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 9 di domenica 6 settembre. A finire fuori strada, secondo le informazioni riportate dai media locali, sarebbe stata una Peugeot 308 Trc.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo schianto è avvenuto nei pressi della postazione 9 della cronoscalata del Monte Erice.

Fine settimana nero per il rally, quattro morti

Per il mondo del rally italiano quello che deve ancora concludersi è stato un fine settimana nero.

Nella giornata di oggi, infatti, il copilota di un equipaggio in gara nel rally della Val d’Aveto (Genova) è morto dopo un incidente. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Mileto di Rezzoaglio, dove la Skoda Fabia in gara è uscita di strada. Come accaduto a Monte Erice, anche qui la gara è stata sospesa. A perdere la vita è stato il 46enne sanremese Stefano Sappracone.

Ieri, al rally 1000 Miglia, un 63enne di Caselle Torinese è morto dopo essere stato travolto da un’auto in gara tra Casto e Bione, in provincia di Brescia.