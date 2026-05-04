Due studentesse morte a Forlì in un incidente, l'auto si è schiantata contro un platano: grave la terza amica

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Due giovani studentesse universitarie sono morte e una terza ragazza è ricoverata in gravissime condizioni di salute a causa di un incidente stradale avvenuto a Forlì. L’auto su cui viaggiavano le tre si è schiantata in piena velocità contro un platano, dopo un testa-coda. La strada in cui è avvenuto il sinistro è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

L’incidente mortale a Forlì

L’incidente stradale mortale è avvenuto poco prima della mezzanotte tra domenica 3 e lunedì 4 in viale dell’Appennino a Forlì, in direzione centro.

Stando alla ricostruzione dei fatti riferita dall’agenzia ANSA, l’automobile con a bordo le tre giovani, per motivi ancora sconosciuti, è andata fuori controllo e, dopo un testa-coda, si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano la strada.

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La ricostruzione precisa di quanto accaduto e le eventuali responsabilità del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale.

I soccorsi dopo l’incidente stradale a Forlì

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati il personale sanitario, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo anche utilizzando speciali cesoie pneumatiche per estrarre le tre ragazze dall’abitacolo della Renault Clio, andata distrutta. Le operazioni sono proseguite per quasi tre ore.

Per due delle ragazze coinvolte nel sinistro non c’è stato purtroppo nulla da fare. La terza è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in gravissime condizioni di salute al trauma center.

Viale dell’Appennino a Forlì chiusa dopo l’incidente mortale

Viale dell’Appennino, teatro dell’incidente mortale in cui hanno perso la vita due studentesse universitarie, è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi degli investigatori, il recupero dell’automobile e la rimessa in sicurezza del tratto stradale.

Chi sono le studentesse morte nell’incidente a Forlì

Forlì Today ha rivelato che le due ragazze decedute nell’incidente avvenuto a Forlì sono Caterina Romualdi, 23enne di Forlì, e Sirin Jaziri, 26enne nata a Palermo ma residente a Ravenna.

La ragazza ferita, ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, sarebbe la sorella di Caterina.