Due studenti morti per meningite in Inghilterra e 11 ricoverati, allarme focolaio nel night club di Canterbury

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un focolaio di meningite invasiva ha fatto scattare l’allerta sanitaria nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha confermato 13 casi registrati a partire dal 13 marzo 2026. Il bilancio comprende due morti: una studentessa di 18 anni e uno studente universitario di 21 anni. Altri 11 pazienti risultano ricoverati. Le autorità sanitarie parlano di un cluster anomalo per rapidità e concentrazione dei casi, ma circoscritto all’area di Canterbury e sotto monitoraggio. Non ci sarebbero italiani tra le persone colpite.

Allarme meningite, il possibile focolaio a Canterbury

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le indagini epidemiologiche hanno individuato un possibile punto di esposizione comune nel nightclub Club Chemistry di Canterbury.

Alcuni dei soggetti colpiti avevano frequentato il locale tra il 5 e il 7 marzo, pochi giorni prima della comparsa dei sintomi.

In quel fine settimana si stima la presenza di oltre 2000 persone.

Le autorità stanno cercando di ricostruire i contatti attraverso interviste ai pazienti e ai familiari.

Cosa sta succedendo in Inghilterra

Il Servizio sanitario nazionale britannico ha avviato una campagna di profilassi antibiotica preventiva.

Tutte le persone presenti nel locale nei giorni indicati sono state invitate a sottoporsi al trattamento anche in assenza di sintomi.

Sono stati attivati punti di distribuzione a Canterbury, Broadstairs e Margate, oltre a strutture temporanee all’interno dell’Università del Kent.

Nelle prime ore sono state distribuite oltre 1300 dosi.

L’università ha inviato comunicazioni a oltre 16000 tra studenti e personale, fornendo indicazioni sanitarie e aggiornamenti sulla situazione e ha, inoltre, sospeso esami in presenza e attività sociali per ridurre i contatti.

Meningite, il vaccino introdotto nel 2015

Le autorità hanno confermato che il focolaio è legato al meningococco di gruppo B (MenB), tra i più diffusi nel Regno Unito.

Il vaccino contro questo ceppo è stato introdotto nel 2015 per i bambini piccoli, ma non è previsto di routine per adolescenti e giovani adulti.

Questo lascia una parte della popolazione, in particolare quella universitaria, più esposta al rischio.

Meningite, i sintomi e come riconoscerla

Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, la meningite è una malattia infettiva che colpisce le membrane che rivestono cervello e midollo spinale.

Rientra tra le cosiddette malattie batteriche invasive, caratterizzate dalla presenza di batteri in siti normalmente sterili come il sangue o il liquido cerebrospinale.

L’ISS spiega che il meningococco si trasmette attraverso le secrezioni respiratorie e che il periodo di incubazione è in media di 3-4 giorni.

I sintomi iniziali possono essere poco specifici e includono:

febbre

mal di testa

vomito

dolori muscolari

sonnolenza

Nelle fasi più avanzate possono comparire rigidità del collo, sensibilità alla luce, confusione e una caratteristica eruzione cutanea.

La malattia può evolvere rapidamente e, in alcuni casi, portare a complicanze gravi come la sepsi.

Perché gli studenti sono più esposti

Gli esperti evidenziano che gli studenti universitari rappresentano una categoria più a rischio.

La vita in ambienti condivisi, come dormitori e residenze, favorisce la trasmissione del batterio attraverso contatti ravvicinati.

Il meningococco si diffonde infatti tramite goccioline respiratorie e richiede contatti stretti, come baci o condivisione di oggetti personali.

Nonostante ciò, le autorità precisano che la malattia non è altamente contagiosa e che il rischio per la popolazione generale resta contenuto.