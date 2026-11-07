Due trombe marine davanti ai Faraglioni di Capri in contemporanea, il video è spettacolare

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due trombe marine si sono sviluppate in contemporanea davanti ai Faraglioni di Capri. Il fenomeno meteorologico si è verificato nella mattinata di sabato 7 novembre nello specchio d’acqua dal quale affiorano i simboli dell’isola. Le trombe marine sono state immortalate in un video che ha fatto il giro del web, data l’iconicità del luogo in cui si sono verificate.

Due trombe marine ai Faraglioni di Capri, il video

Uno spettacolo insolito ha caratterizzato la mattinata di sabato 7 novembre nelle acque di Capri, dove due trombe marine si sono formate contemporaneamente davanti ai celebri Faraglioni.

Le due colonne d’aria, sviluppatesi sulla superficie del mare, hanno dato vita a uno scenario particolarmente suggestivo, attirando l’attenzione per la loro vicinanza a uno dei simboli più conosciuti dell’isola.

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L’allerta maltempo in Campania

Il fenomeno si è verificato in una fase di maltempo che ha interessato la Campania. Fino alla mattinata di sabato, infatti, sull’intero territorio regionale era rimasta in vigore un’allerta meteo di livello giallo, con previsioni di temporali anche intensi e possibili criticità legate al rischio idrogeologico.

Nel dettaglio, la Protezione civile della Regione Campania ha diramato venerdì 6 novembre un’allerta meteo valida dalle 13 dello stesso giorno fino alle 10 di oggi, sabato 7 novembre. L’avviso ha riguardato gran parte del territorio regionale, con esclusione delle zone dell’Alto Volturno e Matese, dell’Alta Irpinia e Sannio e del Tanagro. Nel bollettino si prevedevano precipitazioni, con possibili conseguenze sul piano idrogeologico.

Tra i rischi segnalati figurano esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta di massi e frane. Fortunatamente non sono state registrate conseguenze gravi e l’unico video riguardante il maltempo hafatto il giro del web è quello della doppia tromba marina davanti ai Faraglioni di Capri.

Cos’è una tromba marina

Le trombe marine sono vortici d’aria che si formano sopra la superficie del mare e si sviluppano verso il basso a partire dalla base di una nube temporalesca. Visivamente ricordano piccole trombe d’aria, con una caratteristica colonna a forma di imbuto che collega la nube all’acqua.

Si generano quando particolari condizioni atmosferiche, come il contrasto tra masse d’aria a temperature diverse, l’elevata umidità e l’instabilità dell’atmosfera, favoriscono la formazione di un vortice.

Possono raggiungere velocità del vento considerevoli e rappresentare un pericolo per imbarcazioni e strutture costiere. In genere sono meno intense dei tornado che si sviluppano sulla terraferma e hanno una durata limitata, da pochi minuti a qualche decina di minuti.