Due turiste olandesi denunciano violenza sessuale in centro a Milano, caccia all'aggressore: c'è l'identikit

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Due turiste olandesi sono state aggredite e violentate in zona via Larga a Milano dopo aver incontrato un uomo in piazza Duomo. Le indagini dei carabinieri si concentrano su un 31enne marocchino, già noto per furti e rapine, identificato tramite il suo profilo Instagram scambiato con le vittime prima della violenza sessuale. Le giovani sono state assistite alla clinica Mangiagalli.

Due turiste aggredite a Milano

Due turiste olandesi di 23 e 24 anni hanno denunciato un’aggressione avvenuta nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile nel centro di Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le giovani avevano trascorso la serata in un locale prima di incontrare casualmente due uomini in piazza del Duomo intorno alle 4:00 del mattino.

Uno dei due si è allontanato poco dopo, mentre l’altro ha proseguito la passeggiata con le ragazze verso la zona di via Larga. Durante il tragitto, il sospettato avrebbe sottratto i telefoni cellulari alle giovani, impedendo loro di chiedere soccorso immediato.

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Stando alla ricostruzione di MilanoToday, l’uomo le avrebbe poi attirate in una strada poco illuminata approfittando della scarsa conoscenza della città da parte delle vittime. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis ha aperto un fascicolo per violenza sessuale attivando immediatamente le procedure previste dal codice rosso per i reati di genere.

La dinamica della violenza sessuale

Il racconto fornito ai Carabinieri della compagnia Duomo descrive una sequenza di abusi avvenuti in una traversa di via Larga, dove una delle turiste sarebbe stata stuprata, mentre l’amica sarebbe stata costretta a rimanere sul posto e a subire palpeggiamenti e atti sessuali contro la propria volontà.

La situazione è degenerata fino a quando una delle vittime ha reagito fisicamente colpendo l’aggressore con un pugno al volto per aprirsi una via di fuga. Approfittando del momento di confusione, le due amiche sono riuscite ad allontanarsi e a raggiungere la caserma di via della Moscova intorno alle 5:00 del mattino.

I militari le hanno affidate ai sanitari che le hanno accompagnate alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti clinici necessari presso il centro SVSeD. Gli specialisti del soccorso hanno fornito assistenza psicologica e medica alle giovani, che sono state dimesse poche ore dopo per fare rientro nel loro hotel in zona viale Zara.

Le indagini sul sospettato

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate su un uomo di 31 anni di origini marocchine, identificato grazie a un dettaglio decisivo fornito dalle stesse vittime. Prima dell’aggressione, il sospettato aveva scambiato con le ragazze il proprio contatto Instagram per presentarsi.

Si tratterebbe di un soggetto con numerosi precedenti penali per lesioni, furti e rapine di smartphone, spesso operante proprio nelle zone della movida milanese. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino per confermare il percorso effettuato dal gruppo tra piazza Duomo e via Larga.

L’obiettivo è individuare il punto esatto della violenza e rintracciare il trentunenne, attualmente ricercato su tutto il territorio cittadino. Le due turiste hanno formalizzato la querela negli uffici dell’Arma nel pomeriggio di venerdì, poco prima di ripartire per l’Olanda.