Due uomini sono stati arrestati a Milano con l’accusa di pedopornografia online nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura milanese. L’operazione, condotta dalla Polizia Postale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica, è stata avviata in seguito a segnalazioni provenienti da organi di polizia esteri. Gli arresti sono stati eseguiti nell’area metropolitana milanese dopo che gli investigatori hanno superato le barriere dell’anonimato dietro cui si celavano i sospettati.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie all’analisi di alcune segnalazioni trasmesse da forze dell’ordine straniere tramite il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (C.n.c.p.o.), appartenente al Servizio polizia postale. Gli investigatori italiani hanno lavorato in stretta sinergia con i colleghi internazionali, riuscendo a raccogliere elementi fondamentali per identificare i responsabili.

Gli arrestati e le accuse

I due indagati, di 56 anni e 68 anni, sono stati fermati con l’accusa di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni. Le indagini hanno permesso di attribuire loro la responsabilità di aver conservato e gestito contenuti illeciti, aggravando la posizione dei sospettati di fronte all’autorità giudiziaria.

Le perquisizioni e il sequestro dei dispositivi

Su disposizione dei magistrati del gruppo specializzato del Dipartimento “Tutela dei soggetti vulnerabili” della Procura di Milano, sono state effettuate due perquisizioni nei confronti degli arrestati, entrambi localizzati nell’area metropolitana. Oltre alle abitazioni, gli agenti hanno passato al setaccio i dispositivi elettronici trovati in loro possesso, procedendo a un’accurata ispezione sul posto.

Il materiale sequestrato

Durante le operazioni, sono stati sequestrati 5 smartphone, diversi supporti di memoria come SD card e chiavette USB, oltre a 3 spazi cloud utilizzati dagli indagati. Complessivamente, il materiale informatico raccolto ammonta a oltre 2 terabyte di dati, ora al vaglio degli inquirenti per ulteriori approfondimenti investigativi.

L’importanza della cooperazione internazionale

L’intervento della Polizia Postale di Milano sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale della collaborazione tra le forze dell’ordine di diversi Paesi nel contrasto ai reati informatici e alla pedopornografia online. Le segnalazioni provenienti dall’estero hanno permesso di avviare un’indagine che si è rivelata determinante per identificare e fermare i responsabili, proteggendo così i soggetti più vulnerabili.

