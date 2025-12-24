Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati all’aeroporto Marco Polo di Venezia dopo essere stati individuati dalla Polizia di Frontiera. I due, provenienti da Dubai, erano destinatari di altrettanti mandati di cattura internazionali: uno per frode e l’altro per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in ambito familiare.

Arresti all’aeroporto Marco Polo: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Frontiera di Venezia hanno effettuato due arresti presso lo scalo aeroportuale Marco Polo. I poliziotti erano in attesa dell’arrivo di un volo proveniente da Dubai, da cui sono sbarcati i due cittadini stranieri ricercati dalle autorità giudiziarie.

Il primo arresto: mandato internazionale per frode

Il primo uomo, giunto a Venezia con finalità turistiche, era destinatario di un mandato di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria di Mosca. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe partecipato, insieme ad altri complici, a una frode organizzata tra il 2018 e il 2021. L’obiettivo era sottrarre ingenti somme di denaro alla banca presso cui lavorava ricoprendo un ruolo di responsabilità.

Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno eseguito un arresto provvisorio ai sensi degli articoli 715 e 716 del Codice di Procedura Penale. Il soggetto è stato quindi trasferito presso il carcere di Santa Maria Maggiore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto: condanna definitiva per reati contro i familiari

Durante i controlli sui passeggeri dello stesso volo, la Polizia di Frontiera ha individuato un secondo cittadino straniero, regolarmente residente in Italia. Nei suoi confronti era stato emesso nel 2024 un provvedimento di cattura dalla Corte d’Appello di Trieste, in esecuzione di una sentenza definitiva per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti ai danni di familiari.

L’uomo è stato arrestato e condotto anch’egli presso il carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e mezzo di reclusione. Oltre alla detenzione, è stata disposta l’interdizione dai pubblici uffici e dal diritto di esercitare la tutela sui figli.

