Due uomini sono stati denunciati per furto ai danni di un esercizio commerciale: è il risultato delle indagini condotte dalla Polizia di Stato a seguito di un episodio avvenuto nel mese di dicembre nel territorio del Sorano, provincia di Frosinone. I soggetti, di 30 e 35 anni, sono stati individuati grazie all’attività investigativa del Commissariato di Sora. Uno dei due risiede in provincia di Frosinone, l’altro in provincia di Perugia.

Furto in un negozio a Sora, Frosinone

L’attività investigativa ha preso avvio dopo la denuncia di un furto avvenuto nel mese di dicembre in un esercizio commerciale situato nel territorio del Sorano.

Gli agenti del Commissariato di Sora hanno raccolto elementi utili che hanno permesso di delineare un quadro indiziario solido nei confronti di due uomini, rispettivamente di 30 e 35 anni.

I soggetti coinvolti e i precedenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due indagati risultano residenti in province diverse: uno in quella di Frosinone, l’altro in quella di Perugia.

Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio. Questa circostanza ha contribuito a indirizzare le indagini nei loro confronti e a rafforzare il quadro accusatorio.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio di furto che ha dato origine all’indagine è stato denunciato nel mese di dicembre. L’esercizio commerciale colpito si trova nel territorio del Sorano, area già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Gli investigatori hanno lavorato per diverse settimane, raccogliendo testimonianze e analizzando i dati disponibili, fino a individuare i presunti responsabili.

Le accuse e la posizione degli indagati

I due uomini sono stati formalmente denunciati e dovranno rispondere dei reati contestati dalle autorità. L’operazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati contro il patrimonio nella zona interessata dalle indagini e nelle province limitrofe.

La collaborazione tra i diversi uffici di polizia ha permesso di ricostruire la dinamica del furto e di individuare i presunti autori, che ora dovranno rispondere degli ultimi reati loro contestati con un quadro accusatorio che si aggrava considerata la recidiva, come abbiamo già riportato.

IPA