Due uomini trovati morti in casa a Carini vicino Palermo, mistero sul decesso e le ipotesi sulla tragedia

Si indaga sulla morte in casa di due uomini a Carini, vicino a Palermo. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza evidenti. I due potrebbero essere morti la notte di Capodanno. Tra le diverse ipotesi, non si esclude la possibile fuga di gas da una stufa malfunzionante.

Il caso dei due uomini morti in casa

Come riporta il Giornale di Sicilia, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, entrambi di 68 anni, sono stati trovati morti nel pomeriggio del 2 gennaio all’interno dell’abitazione del primo.

I due si sarebbero incontrati per festeggiare il Capodanno insieme a casa, in via Gargagliano, a Carini.

Carini, dove sono stati trovati i corpi dei due uomini

Il corpo del proprietario dell’abitazione, Mancioto, è stato trovato riverso sul letto, come se fosse deceduto durante il sonno o in un momento di riposo.

Lo Presti, invece, era steso a terra, a pochi passi dal balcone, con un inalatore di Ventolin ancora stretto in mano, un farmaco per asmatici.

Un dettaglio che suggerirebbe un disperato tentativo di cercare aria prima di crollare.

Le indagini sul caso

Sul corpo dei due uomini non sono stati trovati segni di violenza evidenti.

Gli investigatori tenderebbero quindi a escludere, almeno in questa prima fase, una possibile aggressione.

Una causa ritenuta più probabile sarebbe quella della morte accidentale per una fuga di gas, dovuta alla dispersione nella casa di monossido di carbonio, forse fuoriuscito da una stufa malfunzionante.

La scoperta dei corpi

A scoprire i corpi dei due uomini morti sono stati i Vigili del Fuoco chiamati dai parenti e dai vicini di Mancioto e Lo Presti, che non avevano loro notizie da giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Le indagini sono in corso per accertare cosa abbia provocato il decesso dei due amici.