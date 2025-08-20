Due vittime del botulino in Sardegna, l'avvocato del titolare del chiosco: "Si indaghi sui cibi confezionati"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non vi è stata alcuna modifica delle confezioni o nella conservazione di questi prodotti”. Lo dice con certezza Maurizio Mereu, l’avvocato di Christian Gustavo Vincenti titolare del chiosco “incriminato” nonché organizzatore della Fiesta Latina di Monserrato (Cagliari), dopo la morte di Roberta Pitzalis e Valeria Sollai. Secondo il legale dietro la tragedia potrebbe esserci “un problema con i prodotti confezionati acquistati”.

Parla l’avvocato dell’organizzatore della Fiesta Latina

Fanpage ha raggiunto Maurizio Mereu, l’avvocato di Christian Gustavo Vincenti ovvero l’organizzatore della Fiesta Latina di Monserrato (Cagliari). L’iniziativa Fiesta Latina, ricordiamo, è al centro delle cronache dopo i sospetti casi di botulismo che hanno colpito l’hinterland di Cagliari. Due donne sono decedute.

Ad accomunare le persone ricoverate e la morte delle due donne è l’assunzione di una salsa verde guacamole, e su questo aspetto Mereu invita alla prudenza: “Al momento l’incertezza è tanta”, spiega il legale, che riferisce che il suo assistito “sta aspettando l’esito degli esami che sono stati disposti sui prodotti prelevati nelle diverse tappe della Fiesta Latina”.

Ancora, Vincenti attende anche “i risultati degli esami necroscopici sulla prima vittima, Roberta Pitzalis”, riferisce il suo legale. Secondo Mereu, quindi, il suo assistito non avrebbe responsabilità nell’accaduto in quanto “non vi è stata alcuna modifica delle confezioni” né “nella conservazione dei prodotti”.

L’avvocato non esclude, a tal proposito, “un problema con i prodotti confezionati acquistati”. Le confezioni di guacamole, come ricorda Fanpage, sarebbero infatti state acquistate all’ingrosso in Sardegna.

Le vittime

L’8 agosto Roberta Pitzalis, 38 anni, è morta mentre si trovava ricoverata all’ospedale Businco dopo un trasferimento dal nosocomio Brotzu. La donna aveva consumato della salsa guacamole alla Fiesta Latina, una rassegna gastronomica dedicata allo street food che si era tenuta a Monserrato (Cagliari).

La seconda vittima morta per sospetta intossicazione da botulismo è Valeria Sollai, deceduta il 19 agosto. La donna aveva 62 anni e anche lei, come Roberta Pitzalis, aveva partecipato alla Fiesta Latina di Monserrato e aveva mangiato della salsa guacamole.

Il dispiacere del titolare e le indagini

L’avvocato Mereu ha riferito a Fanpage che il suo assistito è “incredibilmente dispiaciuto per quanto successo” e che “il suo pensiero è rivolto alle persone che si sono sentite male e alle famiglie delle vittime”.

Ancora, Vincente “è dispiaciuto anche dal fatto che si riconducono malesseri simili allo street food in generale”. Il 25 agosto presso il Policlinico di Monserrato si terrà l’autopsia sul corpo di Valeria Sollai. Nel frattempo il quadro clinico delle persone ricoverate resta stabile.