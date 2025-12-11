Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di dieci fermi per riciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Brescia. L’indagine, avviata nel marzo scorso, ha portato alla luce un articolato sistema criminale che coinvolge cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani residenti in diverse province italiane. Le attività illecite sono state scoperte a seguito di una truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, con un giro d’affari di circa 30 milioni di euro movimentati in sei mesi.

Le indagini e la scoperta del sistema criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra mobile di Brescia ha preso il via nel marzo scorso, dopo la denuncia di una truffa subita dall’Opera di Santa Maria del Fiore, una Onlus impegnata nella valorizzazione di monumenti storici e religiosi di Firenze. L’organizzazione criminale, composta da cittadini italiani, albanesi, cinesi e nigeriani, aveva messo in piedi un sofisticato sistema di frode informatica e riciclaggio internazionale.

La truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, la quale era stata vittima di una truffa nota come “man in the middle” o “business email compromise”. Attraverso questo stratagemma, la Onlus era stata indotta a effettuare bonifici per un totale di 1.785.366,88 euro su un conto corrente intestato fittiziamente. I fondi erano destinati ai lavori di restauro e conservazione del Complesso Eugeniano di Firenze, che comprende la cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni.

False fatturazioni e riciclaggio internazionale

Gli accertamenti bancari successivi hanno permesso agli investigatori di individuare ulteriori conti correnti, sia italiani che esteri, intestati a persone fisiche e giuridiche riconducibili a due persone fermate e indagate per riciclaggio. È emerso che i due facevano parte di un gruppo criminale dedito a fornire a imprenditori italiani e albanesi la possibilità di ottenere denaro contante in cambio dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società cartiere, create appositamente per produrre documentazione falsa a beneficio di altre aziende.

Il ruolo degli intermediari e la rete internazionale

L’inchiesta ha messo in luce il ruolo centrale di due fratelli italiani, che agivano da intermediari: individuavano i clienti, fornivano le proprie società cartiere e mettevano in contatto gli imprenditori con cittadini cinesi residenti a Milano, Vicenza e Prato. Le fatture false venivano emesse dalle cartiere e i relativi pagamenti transitavano su conti correnti nazionali o aperti in Lussemburgo, Polonia, Germania o Cina. Per ogni operazione, gli intermediari trattenevano una percentuale compresa tra il 2 e il 7 per cento.

Il centro di stoccaggio e il sistema di verifica

Nel corso delle indagini, la Polizia ha individuato un immobile a Milano che fungeva da centro di stoccaggio del denaro contante del gruppo criminale. Gli intermediari italiani si recavano nei pressi dello stabile per ricevere le somme ottenute dalle fatture false e per gestire gli scambi di denaro trasportato dagli “spalloni” nelle province di destinazione. Gli scambi erano regolati da un sistema di verifica che prevedeva l’esibizione di un Pin di riconoscimento.

Un ulteriore episodio di riciclaggio

L’attività investigativa ha portato alla luce anche un altro episodio di riciclaggio, realizzato dopo una frode informatica con lo stesso metodo truffaldino. I due intermediari italiani avrebbero collaborato con un cittadino nigeriano e alcune cittadine cinesi per distrarre le somme di denaro provento della truffa ai danni di una società ceca. Il denaro veniva ricevuto su conti correnti esteri e successivamente dirottato su altri conti riferibili a una cittadina cinese, che si occupava della consegna materiale delle somme.

Perquisizioni e giro d’affari milionario

Oltre ai dieci fermi eseguiti, la Polizia ha effettuato numerose perquisizioni nei confronti di altre persone indagate e nelle società coinvolte, con sedi a Brescia, Milano e Bergamo. L’intero sistema di riciclaggio e emissione di fatture false ha generato un volume d’affari di circa 30 milioni di euro in soli sei mesi, confermando la portata internazionale e la pericolosità dell’organizzazione criminale smantellata.