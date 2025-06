Duplice omicidio a Bologna, fermato a Barcellona il terzo coinquilino e presunto autore del reato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luca Gombi e Luca Monaldi, uniti civilmente, sono stati trovati uccisi nel loro appartamento a Bologna. Fermato all’aeroporto di Barcellona il terzo coinquilino, 48enne italiano nato in Venezuela. La Polizia lo definisce il “presunto autore” del duplice omicidio.

Due uomini uccisi in casa

Un duplice omicidio è stato scoperto in piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Le vittime sono Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo e Luca Gombi, 50 anni, bolognese.

I due erano sposati dal 2023. Monaldi è stato colpito alla gola, mentre Gombi presentava una profonda ferita all’addome. A dare l’allarme è stato un vicino, insospettito dalle urla sentite verso le 6.30.

Fonte foto: ANSA In foto l’appartamento dove è avvenuto il duplice omicidio

La scientifica ha ritrovato i corpi nel soggiorno e diversi coltelli in casa: è in corso l’analisi per individuare l’arma del delitto.

Fermato il coinquilino

Il terzo coinquilino, un 48enne italiano nato in Venezuela che viveva con la coppia da ottobre 2024, è stato fermato all’aeroporto di Barcellona. La Polizia di Stato lo definisce il “presunto autore” dell’omicidio.

Come comunicato dalla Questura di Bologna, la localizzazione è avvenuta “a conclusione di un’intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e supportata dal Servizio Centrale Operativo e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia”. Tutte le istituzioni coinvolte, sottolinea la nota, hanno lavorato “senza sosta anche in ragione della efferatezza del reato”.

Una conferenza stampa ufficiale è prevista per il 3 giugno, alle 10:30. La Procura procede in fase di indagini preliminari: al fermato si applica la presunzione d’innocenza.

Il possibile movente

Secondo vicini e familiari sentiti dalla squadra mobile, tra le vittime e il coinquilino c’erano discussioni legate alla vendita dell’appartamento. Gombi e Monaldi stavano organizzando il trasferimento in campagna e il terzo inquilino sarebbe stato costretto a lasciare la casa.

Proprio attorno a questa tensione, secondo gli inquirenti, si potrebbe essere consumata la tragedia.