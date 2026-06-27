Duplice omicidio a Camaiore, la cantante Noemi ricorda Mirko Moriconi: "Tutto questo è inaccettabile"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il duplice omicidio di Camaiore continua a suscitare dolore, rabbia e commozione ben oltre la Versilia. Dopo la morte del 24enne Mirko Moriconi e della madre Khaty Andreoni, uccisi a colpi di fucile dal padre all’esterno della loro abitazione, anche la cantante Noemi ha voluto tributare un messaggio al giovane, ricordandone la grande passione per la musica e il sogno di trasformarla in una professione. L’artista romana ha condiviso una storia su Instagram dopo aver scoperto che Mirko pubblicava cover delle sue canzoni sui social e su YouTube. Un ricordo che si intreccia con il dramma che ha sconvolto Camaiore e che, come appurato dagli inquirenti, ha avuto origine all’interno di un contesto familiare molto difficile.

Il messaggio di Noemi per Mirko Moriconi

Noemi ha scelto di ricordare Mirko pubblicando uno dei video nei quali il giovane interpretava una sua canzone. Al filmato ha accompagnato un lungo messaggio che ha registrato migliaia di interazioni in poco tempo.

“Ho visto i video in cui cantavi anche le mie canzoni, il tuo amore per la musica, il tuo sogno di essere libero e l’orgoglio di essere te stesso. Il mio pensiero va a te, Mirko, e a tua madre, Khaty, che ti ha sempre supportato e dato tutto l’amore che meritavi di avere. Non si può essere uccisi nel 2026 per chi scegliamo di amare. Tutto questo è inaccettabile e un dolore immane”.

ANSA

Le parole della cantante fanno riferimento anche ai racconti emersi in questi giorni sulla vita del 24enne e alle difficoltà vissute all’interno della famiglia. Gli investigatori stanno ricostruendo il contesto nel quale è maturato il duplice omicidio, dopo la confessione resa dal padre Piero Moriconi durante l’interrogatorio.

Mirko Moriconi e il sogno di diventare cantante

Chi lo conosceva racconta di un ragazzo con una grande passione per la musica. Mirko Moriconi pubblicava regolarmente cover e brani sui propri canali social, utilizzando il nome artistico Michelangelo Andreoni, cognome della madre.

Tra le interpretazioni condivise online figuravano anche alcuni brani di Noemi. Inclusa Se t’innamori muori, canzone che la stessa artista ha riproposto nelle proprie storie per ricordarlo.

Nel 2024 Mirko aveva spiegato quanto fosse importante la musica nella sua vita. “Il mio sogno è fare il cantante, perché cantare è vita”, raccontava parlando anche del desiderio di costruirsi un futuro attraverso le sue esibizioni.

Oltre a Noemi, anche altri artisti hanno voluto ricordarlo. La cantante Giulia Molino ha condiviso una storia su Instagram con una delle cover realizzate da Mirko, scrivendo un messaggio di vicinanza e cordoglio per lui e per la madre Kathy Andreoni.

Cosa sappiamo sul duplice omicidio di Camaiore

Il 63enne Piero Moriconi ha confessato di aver ucciso la moglie Khaty Andreoni e il figlio Mirko con un fucile da caccia. L’uomo è stato arrestato e la Procura di Lucca prosegue le indagini, mentre il procedimento penale è nelle sue fasi iniziali.

Intanto gli investigatori stanno acquisendo testimonianze, effettuando accertamenti tecnici e analizzando tutti gli elementi utili a completare il quadro della vicenda.