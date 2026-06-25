Duplice omicidio a Camaiore, Piero Moriconi confessa dopo la tragedia: "Dovevo ucciderli, Mirko era pazzo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Piero Moriconi, autore del duplice omicidio del figlio 24enne Mirko e della moglie 52enne Kety Andreoni, nel corso dell’interrogatorio con la pm Elena Leone, ha dichiarato di aver ucciso i due familiari perché “Andava fatto”. Ha tolto la vita ai due a colpi di fucile mercoledì 24 giugno, nell’abitazione di Camaiore, comune della Versilia in provincia di Lucca.

Duplice omicidio a Camaiore, Piero Moriconi: “Mio figlio Mirko era pazzo”

“L’ho fatto perché andava fatto”, ha detto il muratore 63enne, come riportato dal Corriere della Sera, in riferimento all’uccisione del figlio e della moglie. “Mio figlio era pazzo e mia moglie mi picchiava”, ha aggiunto Piero.

“Ieri ho litigato, l’ennesima discussione sui soldi. Mio figlio non faceva altro che chiedermi soldi. E allora a quel punto ho preso il fucile e ho sparato a tutti e due”. Questo un altro passaggio dell’interrogatorio.

ANSA/Facebook

Nel verbale dell’interrogatorio, Moriconi, che ora si trova nel carcere di Lucca, ha dipinto il figlio come una persona “iperattiva, con problemi psichiatrici, ingestibile e violenta”.

Il padre: “Mirko chiedeva continuamente soldi e aveva problemi di tossicodipendenza e alcol”

Sempre stando alle dichiarazioni del 63enne, Mirko “chiedeva continuamente soldi”. “E noi eravamo costretti a nasconderli in casa. Mio figlio aveva problemi di tossicodipendenza e di alcol, era violento”, ha messo a verbale.

Gli investigatori stanno cercando di capire se l’omicidio del figlio sia dipeso anche dal fatto che il padre non avrebbe accettato la sua omosessualità.

“Io ero ansioso perché mio figlio era gay”, ha risposto Moriconi alla pm Leone. Nel verbale, invece, non vi è alcuna menzione della presunta opposizione dell’uomo alla volontà di Mirko di intraprendere un percorso di transizione di genere.

Piero Moriconi: “Mia moglie era nevrotica”

Per quanto riguarda il suo rapporto con Kety Andreoni, Piero ha dichiarato che sua “moglie era una donna nevrotica“.

“Minacciava di lasciarmi da solo con mio figlio e poi di andarsene – ha aggiunto – Anche ieri lei ha preso le difese di lui. Lo assecondava nelle richieste di soldi. C’è stata una discussione e ho sparato”.

Secondo quanto riferito dal legale del 63enne, il suo assistito sarebbe ora consapevole della gravità di quanto accaduto.

La fiaccolata in ricordo delle vittime

Venerdì sera a Camaiore ci sarà una fiaccolata in ricordo delle vittime: l’iniziativa è organizzata dai colleghi di Kety Andreoni, che lavorava in una Rsa della zona.