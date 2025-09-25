Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due esponenti di spicco del clan Lombardi-La Torre-Ricucci sono stati arrestati con l’accusa di duplice omicidio volontario e detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione, condotta dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari e dalla Squadra mobile di Foggia, è stata eseguita su ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I fatti risalgono a giugno 2017 e sono avvenuti ad Apricena, nel foggiano, nell’ambito di una violenta guerra di mafia per il controllo del territorio e delle attività illecite.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di due persone ritenute responsabili di un duplice omicidio avvenuto ad Apricena nel 2017. Gli arrestati sono considerati figure di rilievo all’interno del clan Lombardi-La Torre-Ricucci, una delle organizzazioni criminali più radicate nel territorio garganico. L’operazione è stata il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dagli investigatori della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari e dalla Squadra mobile di Foggia.

Il contesto: guerra di mafia per il controllo del territorio

Le indagini hanno permesso di ricostruire il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Gli inquirenti hanno accertato che il delitto è stato commesso nell’ambito di una violenta guerra di mafia tra clan rivali per l’egemonia su Apricena e San Marco in Lamis. L’obiettivo era quello di acquisire il monopolio del traffico di stupefacenti e delle altre attività illecite nella zona. La lotta per il controllo del territorio ha generato una serie di episodi di violenza e criminalità che hanno messo a dura prova la sicurezza dei cittadini.

Le modalità dell’agguato: inseguimento e sparatoria in pieno giorno

Il duplice omicidio è stato eseguito con modalità particolarmente cruente e plateali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime sono state inseguite in pieno giorno lungo le strade di Apricena, mentre ignari cittadini assistevano involontariamente alla scena. Gli assassini hanno esploso numerosi colpi di armi da fuoco di notevole potenziale offensivo, colpendo mortalmente le vittime sulla pubblica via. L’azione criminale ha destato grande allarme sociale e ha evidenziato la pericolosità dei clan mafiosi attivi nella zona.

Le prove raccolte: telecamere e consulenza antropometrica

Determinanti per le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’agguato. Le riprese hanno immortalato le fasi salienti dell’azione criminale, fornendo agli investigatori elementi preziosi per l’identificazione dei responsabili. La Polizia scientifica di Roma ha svolto una complessa consulenza antropometrica, analizzando i parametri fisionomici dei killer e stimandone la statura, un dettaglio che si è rivelato fondamentale per restringere il cerchio dei sospettati e arrivare all’identificazione dei due esponenti del clan.

Il ruolo dei collaboratori di giustizia

Un altro elemento chiave nell’attività investigativa è stato rappresentato dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Le loro testimonianze, incrociate con i riscontri tecnici raccolti sul campo, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’agguato e di individuare i mandanti e gli esecutori materiali del duplice omicidio. Grazie a queste informazioni, è stato possibile delineare con precisione il contesto mafioso in cui è maturato il delitto e attribuire precise responsabilità agli arrestati.

Gli arrestati: esponenti di spicco già detenuti

I due indagati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare sono già detenuti per altre operazioni antimafia condotte sul territorio garganico. Uno dei due si trova attualmente sottoposto al regime del carcere duro 41 bis, misura riservata ai detenuti più pericolosi e utilizzata per impedire i contatti con l’esterno e la prosecuzione delle attività criminali. La loro appartenenza al clan Lombardi-La Torre-Ricucci e il loro coinvolgimento in gravi episodi di criminalità organizzata confermano la pericolosità dei soggetti e la necessità di misure restrittive particolarmente severe.

L’importanza dell’operazione per la sicurezza del territorio

L’arresto dei due esponenti del clan rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata attiva nel foggiano e un segnale importante per la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’operazione sia il frutto di una sinergia tra diverse articolazioni investigative e della collaborazione con la magistratura. L’obiettivo è quello di contrastare in modo efficace il fenomeno mafioso e di restituire serenità alle comunità locali, troppo spesso segnate da episodi di violenza e illegalità.

Il ruolo della Direzione distrettuale antimafia

La Direzione distrettuale antimafia ha svolto un ruolo centrale nel coordinamento delle indagini e nella richiesta delle misure cautelari. L’azione della DDA si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alla criminalità organizzata e mira a colpire i vertici dei clan responsabili dei più gravi episodi di violenza e illegalità sul territorio. L’operazione condotta ad Apricena rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni nella lotta alla mafia.

