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È stato arrestato a Birmingham un cittadino indiano di 29 anni, ricercato per il duplice omicidio avvenuto a Covo il 17 aprile 2026 davanti al centro culturale sikh. L’arresto è stato eseguito sulla base di un mandato emesso dal Tribunale di Bergamo, nell’ambito di indagini che hanno evidenziato forti contrasti interni alla comunità sikh locale.

Le indagini e l’arresto internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la sera di mercoledì 22 luglio 2026, le autorità britanniche hanno tratto in arresto S. G., cittadino indiano nato nel 1997, destinatario di un mandato di arresto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo. L’uomo era ricercato per il duplice omicidio di Singh Rajinder, 47 anni, e Singh Gurmit, 48 anni, nonché per il tentato omicidio di Singh Suchet, rimasto ferito nella sparatoria avvenuta a Covo.

I fatti di Covo: la sparatoria davanti al centro culturale

La notte del 17 aprile 2026 si è consumata una tragedia davanti al centro culturale sikh “Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji” di Covo, in via Campo Rampino. In quel momento erano in corso i preparativi per la festa del Vaisakhi, ricorrenza molto sentita dalla comunità. Le vittime, entrambe originarie del Punjab e da tempo residenti in Italia, sono state raggiunte da numerosi colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata. Singh Rajinder è stato colpito da 7 colpi d’arma da fuoco, di cui 4 alla testa, mentre Singh Gurmit ha subito 6 colpi, 2 dei quali al capo. Anche SINGH Suchet è rimasto coinvolto, ma è sopravvissuto all’agguato.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, l’autore della sparatoria sarebbe arrivato sul posto a bordo della propria auto. Dopo essersi avvicinato ai presenti davanti al tempio, avrebbe aperto il fuoco contro le vittime e Singh Suchet, per poi fuggire rapidamente, abbandonando il veicolo lungo la SP198 nel comune di Calcio.

Le indagini: immagini, testimonianze e perquisizioni

L’attività investigativa ha incluso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, la raccolta delle testimonianze dei presenti e una serie di perquisizioni e accertamenti nei confronti di membri della comunità sikh della Bassa Bergamasca. Gli elementi raccolti hanno permesso di collegare il grave fatto di sangue a forti contrasti interni per il controllo e la gestione del centro culturale di Covo.

Il movente: tensioni nella comunità sikh

Le tensioni, sviluppatesi tra la fazione delle vittime e un gruppo radicato ad Antegnate, si erano acuite in occasione del rinnovo degli organi direttivi dell’associazione, sfociando in discussioni, minacce e reciproche denunce. Singh Rajinder, ex presidente del centro culturale, aveva lasciato l’incarico pochi mesi prima del delitto e aveva avuto un ruolo chiave nella scelta del nuovo vertice, osteggiato dalla fazione rivale. Secondo gli inquirenti, proprio questi dissidi avrebbero costituito il contesto in cui è maturata l’azione omicidiaria.

La fuga e la cattura

Immediatamente dopo i fatti, S. G. si era dato alla fuga, rendendosi irreperibile. Le indagini serrate dei Carabinieri di Bergamo hanno permesso di ricostruire i suoi spostamenti: l’uomo aveva lasciato l’Italia, rifugiandosi prima in Francia e poi nel Regno Unito, dove si era stabilito a Birmingham, città nota per la presenza di una numerosa comunità dell’Asia meridionale.

La collaborazione internazionale

Sulla base delle risultanze investigative, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e successivamente un mandato di arresto secondo il meccanismo previsto dal Trade and Cooperation Agreement (TaCA warrant). La localizzazione e l’arresto del ricercato sono stati resi possibili grazie alla collaborazione tra autorità giudiziarie italiane e britanniche e al coordinamento tra le rispettive forze di polizia, attraverso i canali internazionali SIRENE ed ENFAST. SIRENE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali nelle ricerche internazionali, mentre ENFAST collega le unità di polizia specializzate nella cattura dei latitanti più pericolosi.

L’arresto e le prospettive future

Grazie alle informazioni raccolte e condivise dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo, le autorità britanniche hanno individuato S. G. a Birmingham e hanno eseguito il mandato di arresto il 23 luglio. L’arrestato rimane ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria britannica, in attesa della procedura di consegna all’Italia. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici che abbiano favorito la fuga e il trasferimento del sospettato nel Regno Unito.