Duplice omicidio di marito e moglie a Mirandola, il figlio Stefano parla di Daniele Tavoni: "Fuori di testa"

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Il figlio dei due coniugi uccisi a Mirandola e trovati con profonde ferite alla testa ha parlato delle condizioni di salute psichica di Daniele Tavoni, principale sospettato per l’omicidio e figlio della donna uccisa, avuto da un altro matrimonio.

Le parole del figlio della coppia uccisa a Mirandola

Stefano Casari, figlio di Pietro Ferdinando Casari e Vincenza Giannini, i due coniugi di 82 e 74 anni uccisi a Mirandola, ha parlato di Daniele Tavoni, figlio di Giannini avuto da un altro matrimonio e arrestato in quanto principale indiziato dell’omicidio

“Daniele è difficile da spiegare. Dopo gli ultimi due anni non c’era più con la testa” ha spiegato Casari.

ANSA

“Se era da curare andava curato questo ragazzo. Se fosse stato lui, è colpa della società, perché le persone come lui vanno aiutate” ha aggiunto il figlio della coppia.

L’omicidio di Mirandola

Nella giornata di giovedì 15 ottobre Casari e Giannini sono stati trovati morti nella loro casa nelle campagne di Mirandola, comune di circa 25 mila abitanti in provincia di Modena.

Le vittime avevano profonde ferite al collo e alla gola. Alcuni organi di stampa hanno riportato che i due erano stati decapitati.

Secondo il Resto del Carlino e il Corriere della Sera, quando è arrivata sul posto la polizia, in casa c’era anche Tavoni, il figlio di Giannini.

L’arresto di Tavoni

Inizialmente la notizia del ritrovamento di Tavoni all’interno dell’abitazione non era stata data per certa, soprattutto perché la polizia non aveva provveduto all’arresto immediato del figlio di Giannini, che sarebbe stata una conseguenza prevedibile se il 55enne si fosse effettivamente trovato sul luogo di un delitto al momento della scoperta dei cadaveri.

Il fermo di Tavoni è arrivato soltanto il giorno successivo al ritrovamento dei corpi, venerdì 16 ottobre, così come il trasferimento nel carcere di Modena.

Tavoni sarebbe stato in passato ricoverato per un problema psichiatrico. All’interno della casa dove sono stati trovati i corpi dei due coniugi sarebbero stati rinvenuti diversi coltelli e armi da taglio, oltre a numerose macchie di sangue.