Duplice omicidio e suicidio ad Apice, uccide i fratelli nel ristorante di famiglia e poi si toglie la vita

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Un uomo ha ucciso i suoi due fratelli e si è suicidato presso il ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Il movente sarebbe legato ad alcuni dissidi sulla gestione del locale, molto noto in zona. Le vittime hanno tutte tra i 60 e i 65 anni. I due omicidi sono avvenuti nel parcheggio della struttura, mentre il killer si sarebbe tolto la vita all’interno di una delle sale.

Duplice omicidio e suicidio ad Apice

Nel primo pomeriggio del 1° aprile un uomo ha sparato ai suoi due fratelli e si è poi suicidato all’interno del ristorante di famiglia, gestito dai tre e molto noto nella zona di Apice, in provincia di Benevento.

I tre da tempo avrebbero avuto contrasti sulla gestione del locale, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, e gli omicidi sarebbero arrivati al culmine di una lite.

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A scoprire i corpi sarebbero stati alcuni dipendenti della struttura, che avrebbero sentito il colpi di pistola e sarebbero andati a controllare, trovando i tre cadaveri.

La ricostruzione della dinamica

I carabinieri stanno indagando per ricostruire con esattezza cosa sia successo, osservando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale.

Stando a quanto raccolto nelle prime ore dell’indagine però, gli omicidi dovrebbero essersi svolti nel parcheggio del ristorante.

Le due vittime, entrambe tra i 60 e i 65 anni, avrebbero tentato di fuggire ma sarebbero state entrambe raggiunte dai proiettili sparati dal fratello, morendo sul colpo.

A questo punto l’uomo si sarebbe rifugiato all’interno, in una delle sale del locale, avrebbe rivolto l’arma contro sé stesso e si sarebbe suicidato.

Le parole del sindaco di Apice

La famiglia delle vittime era molto nota in zona, non solo per essere i proprietari del locale dove si è svolto l’omicidio, ma anche per la loro partecipazione a diverse altre iniziative.

Il sindaco di Apicie, Angelo Pepe, ha dichiarato: “Esprimiamo vicinanza alla famiglia, alle famiglie: è un dolore immane, indescrivibile, ha lasciato tutti sotto shock”.

“Qualche dissidio può nascere come in tutte le attività, ma nulla può giustificare questi gesti: è una tragedia che ha colpito tutta la comunità: erano quelli che organizzavano i mercatini di Natale, lavoravano insieme, c’era sempre armonia. Non ho parole” ha concluso il sindaco.