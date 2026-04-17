Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti a Gela, dove due fratelli si sono opposti con violenza all’esecuzione di un decreto di sequestro. L’episodio, avvenuto sabato mattina, ha visto coinvolti anche il padre dei due giovani, denunciato per gli stessi reati.

I fatti: violenza e resistenza durante il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in via Lipari, dove la Polizia Municipale era impegnata nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro per la confisca di alcuni mezzi in stato di abbandono. L’intervento ha richiesto il supporto di due equipaggi della sezione volante del Commissariato di pubblica sicurezza e di uno dell’Arma dei Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, i componenti del nucleo familiare destinatario del provvedimento hanno iniziato a minacciare e aggredire tre agenti della Polizia Municipale, colpendoli con calci, pugni e spintoni. Le condotte di minaccia e aggressione sono poi proseguite nei confronti degli agenti della Polizia di Stato intervenuti in loro aiuto.

In particolare, il venticinquenne tra i due fratelli si è distinto per la maggiore aggressività, scagliando diversi oggetti contro i poliziotti. Uno degli agenti è stato colpito al volto con una cazzuola edile, un altro al polso con una batteria di auto e ancora al volto con un lettore VHS. Il fratello ventottenne è stato invece subito bloccato e messo in sicurezza dagli operatori.

Barricati in casa e mediazione della Polizia

La situazione si è ulteriormente aggravata quando il venticinquenne e il padre si sono barricati all’interno dell’abitazione, rifiutando di collaborare con le forze dell’ordine. Solo grazie a un’opera di mediazione condotta da un funzionario della Polizia di Stato, i due hanno infine desistito dal loro comportamento e sono stati accompagnati in Commissariato per gli accertamenti di rito.

Sette agenti feriti e provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

Durante le concitate fasi dell’intervento, sette agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra 8 e 15 giorni. Al termine delle procedure, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, il venticinquenne è stato condotto in carcere, mentre il ventottenne è stato posto agli arresti domiciliari. Il padre è stato denunciato in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso.

Il Gip presso il Tribunale di Gela ha successivamente convalidato gli arresti, disponendo la misura cautelare in carcere per il più giovane dei fratelli e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’altro.

IPA