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La Digos di Viterbo indaga sulla scritta “Duce” comparsa sabato 28 novembre sul tabellone delle sostituzioni durante una partita di calcio tra 11enni. Alcuni genitori arrivati da Civita Castellana per seguire i figli hanno fotografato il display e chiesto spiegazioni. Il presidente della Barco Murialdina, la società di casa, ha preso le distanze dall’episodio. Ancora da chiarire chi abbia inserito la scritta e perché. La sezione studenti “Aldo Laterza” ha espresso solidarietà alla famiglia dell’ex senatore del Pci Sergio Pollastrelli, al quale è intitolato il campo.

La scritta “Duce” tra le panchine durante la partita

Sabato mattina, 28 novembre, la Barco Murialdina ospitava una squadra di Civita Castellana per una gara della categoria Esordienti. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, dagli spalti alcuni genitori dei calciatori ospiti hanno notato la parola “Duce” sul piccolo schermo sistemato tra le due panchine.

Il dispositivo serve a indicare i cambi e i tempi di gioco. I familiari hanno fotografato la scritta e si sono rivolti agli organizzatori mentre al campo erano presenti anche allenatori e dirigenti.

Al centro della protesta c’è la scelta di usare proprio uno strumento della gara per esporre un riferimento al fascismo davanti ai bambini. I genitori hanno chiesto agli organismi sportivi di accertare chi avesse potuto mettere mano al tabellone.

La foto è circolata anche fuori dal campo. Come riporta ViterboNews24, l’immagine è stata condivisa su WhatsApp e sui social.

Gli accertamenti della Digos di Viterbo

Secondo Repubblica, la Digos di Viterbo sta ricostruendo l’accaduto. Resta da stabilire in quale momento sia stata digitata la parola apparsa sul display durante l’incontro.

Un altro punto riguarda l’accesso al dispositivo. Il tabellone è fissato alla recinzione in un tratto raggiungibile da entrambe le panchine. Occorre ancora individuare chi lo abbia effettivamente utilizzato.

Il presidente della Barco Murialdina prende le distanze

“Non è opera nostra, non so chi sia stato“, ha dichiarato a TusciaWeb Gianni Bisanti, presidente della Barco Murialdina. Ha raccontato che, quando è andato a controllare di persona, lo schermo era nero.

Bisanti ha spiegato che gli allenatori seguono la partita a bordo campo dando le spalle al dispositivo. Nella foto si legge anche il nome della Barco Murialdina e il presidente ha annunciato che chiederà un risarcimento qualora la società subisca un danno d’immagine.

La condanna degli studenti di Viterbo

Daniele Colonna, della sezione studenti “Aldo Laterza”, ha definito l’accaduto un “vergognoso gesto fascista“. In una nota pubblicata da TusciaWeb ha espresso vicinanza alla famiglia Pollastrelli e ha chiesto che l’episodio non venga “liquidato come una semplice ragazzata“.

Per Colonna, esporre quell’appellativo in un impianto sportivo banalizza le sofferenze patite dagli italiani sotto il regime e offende la memoria del senatore. Ha apprezzato la presa di posizione di Bisanti e l’invito di Maurizio Pollastrelli, figlio dell’ex parlamentare, alle società sportive perché riflettano sull’accaduto.