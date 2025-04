Duro colpo alla ‘Ndrangheta, 29 arresti tra Catanzaro e Stoccarda: il video del blitz

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 29 arresti il bilancio di un’operazione internazionale condotta dalla Polizia di Stato italiana e dalla Kriminalpolizeidirektion di Waiblingen. L’operazione, avvenuta l’1 aprile 2025, ha coinvolto diverse province italiane e il land tedesco del Baden-Württemberg, ed è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dalla Procura di Stoccarda. Gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito di un’indagine sulla ‘ndrangheta e altre attività criminali.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata supportata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia nell’ambito del Progetto I CAN. In Italia, 20 indagati sono stati colpiti da misure cautelari emesse dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse includono associazione di tipo ‘ndranghetistico, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e false dichiarazioni, tutte con l’aggravante mafiosa.

Collaborazione internazionale

L’indagine, che è ancora nella fase preliminare, ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e tedesche, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il coordinamento di Eurojust. L’operazione ha ricostruito l’organigramma di un’organizzazione criminale operante a Cariati (CS), con proiezioni in Germania, e ha svelato come la ‘ndrina abbia imposto l’acquisto di prodotti calabresi agli imprenditori italiani in Germania.

Conferenza stampa

Ulteriori dettagli sull’operazione verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 del 1 aprile 2025 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Fonte foto: Polizia