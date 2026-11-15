Duro scontro tra Mariotto e D'Urso a Ballando con le Stelle, la reazione social di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli interviene sui social dopo lo scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: "Ora si parla di ballo"

Un duro scontro, dove la parola “duro” è un eufemismo, è andato in scena durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Sul ring Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, entrambi al tavolo dei giudici, dopo l’esibizione di Ornella Muti. Il primo ha spruzzato del profumo in direzione della collega e ha aggiunto: “Sento puzza“. L’ex conduttrice ha dunque chiesto l’intervento della timoniera Milly Carlucci dopo uno scambio di battute con l’attrice, ma la rissa verbale non ha trovato sedazione. Puntuale, infine, è arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli, con una frecciatina alla presidente di giuria Carolyn Smith: “Finalmente si torna a parlare di ballo!” e, ovviamente, ha rivolto parole anche contro Barbara D’Urso.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, ormai ex giudice di Ballando con le Stelle, sui suoi canali social ha commentato lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, scoppiato dopo un battibecco tra l’ex concorrente e l’attrice Ornella Muti, in gara con Pasquale La Rocca.

Lucarelli, nelle storie Instagram, non si è lasciata scappare l’occasione per commentare. In primo luogo, l’ex giudice non dimentica le parole di Carolyn Smith, presidente di giuria.

Carolyn Smith aveva detto che da quando Selvaggia Lucarelli ha lasciato Ballando “si parla più di ballo e meno di polemiche”, aggiungendo che “nessuno è indispensabile”. L’opinionista, quindi, ha commentato: “Alcuni osservatori hanno notato come il nuovo assetto abbia portato a un tavolo ‘meno aggressivo'”.

Non è mancata, infine, la frecciatina a Barbara D’Urso. Ma per capire da dove nascano i veleni, dobbiamo fare un passo indietro e ritornare alla scorsa edizione, durante la quale le saette tra l’opinionista e l’ex conduttrice si sono trascinate per l’intera stagione. Nelle sue storie Instagram, quindi, Lucarelli ha ripreso una vecchia lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi, durante la quale il critico d’arte aveva usato parole colorite. “Da lei certe cose non succedevano, la sua tv volava altissimo”, ha commentato Lucarelli.

Lo sfogo di Barbara D’Urso sui social

Nel cuore della notte, alle 4, Barbara D’Urso ha affidato al suo canale YouTube il suo sfogo su quanto accaduto durante la puntata di sabato 14 novembre: “Sono ancora scioccata, non riesco a dormire”, ha detto, e riferendosi a Guillermo Mariotto ha parlato di “un atteggiamento per umiliare una persona, trovo questa cosa imperdonabile e molto triste”.

“Stasera non mi sono sentita protetta, la cosa è andata avanti come se nulla fosse accaduto”, ha continuato, poi ha dato un annuncio: “Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so”.

Cos’è successo con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

Come anticipato, lo scontro è avvenuto nel corso della diretta di sabato 14 novembre. Barbara D’Urso, nella scorsa edizione, era partner del ballerino Pasquale La Rocca, quest’anno in gara con Ornella Muti. Tra i due ex colleghi non sono mancate le frecciatine, ma nella puntata del 14 novembre Ornella Muti ha reagito e tra lei e la giudice sono scoccati numerosi dardi.

Fino alla reazione di Guillermo Mariotto, che per zittire la collega ha spruzzato del profumo dicendo: “Sento puzza”. Per il momento Milly Carlucci non ha rilasciato dichiarazioni.