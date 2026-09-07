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È stato disposto il trasferimento in carcere di un cittadino italiano di 30 anni, pluripregiudicato, dopo che il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha sospeso gli arresti domiciliari a suo carico. La decisione è stata presa in seguito a una lite familiare degenerata in violenza e al rinvenimento di 13,2 grammi di hashish nell’abitazione dell’uomo, già sottoposto a misura restrittiva a Parma. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma, dove proseguirà l’espiazione della pena.

Le origini del provvedimento: lite familiare e violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di sospensione degli arresti domiciliari trae origine da un episodio avvenuto lo scorso 29 agosto. In quella data, due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti presso l’abitazione del trentenne, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di una richiesta di intervento giunta al numero unico di emergenza 112. La segnalazione riguardava una lite familiare che era rapidamente degenerata in atti di violenza.

La ricostruzione dei fatti: allontanamento non autorizzato e aggressione

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di ricostruire che il trentenne si sarebbe arbitrariamente allontanato dall’abitazione in una fascia oraria non consentita dalla misura degli arresti domiciliari. Dopo il rientro, l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di uscire nuovamente. Al rifiuto opposto dalla madre, avrebbe reagito insultandola, spingendola e colpendola con uno schiaffo al volto. Il fratello, intervenuto in difesa della donna, sarebbe stato a sua volta spintonato dal trentenne, aggravando così il quadro di violenza domestica.

Il sequestro di hashish e la contestazione dell’illecito

Durante l’intervento, gli agenti hanno notato la presenza di sostanza stupefacente nella disponibilità dell’uomo. Sono stati infatti rinvenuti 13,2 grammi di hashish, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo. Nei confronti del trentenne è stato quindi contestato l’illecito amministrativo previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

La decisione del Magistrato di Sorveglianza

Le risultanze dell’intervento sono state rapidamente trasmesse dagli investigatori della Squadra Mobile al competente Ufficio di Sorveglianza. Il quadro informativo, valutato insieme ad altre inosservanze già rilevate durante l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, ha portato il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia a ritenere la condotta dell’uomo incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa al carcere. È stata quindi disposta l’immediata sospensione degli arresti domiciliari.

L’esecuzione del provvedimento e il trasferimento in carcere

Ricevuto il provvedimento, il personale della Squadra Mobile della Questura di Parma ha dato tempestiva esecuzione all’ordine del Magistrato. Gli agenti hanno rintracciato il destinatario presso la sua abitazione e, dopo aver completato le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma. Qui il trentenne proseguirà l’espiazione della pena, come disposto dall’autorità giudiziaria.

IPA