È ai domiciliari ma va al bar a Torino a bere birre, la polizia lo trova ubriaco: multato e arrestato
Un 47enne ai domiciliari è stato arrestato in un locale di via Testona dopo l’attivazione del dispositivo di sorveglianza; denunciato per false generalità.
Un uomo è stato arrestato a Torino per evasione in un locale del quartiere Nizza Millefonti. Il cittadino rumeno, di 47 anni e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato individuato dopo che si è attivato il segnale acustico del dispositivo elettronico di sorveglianza che indossava.
Torino, l’intervento della Volante nel quartiere Nizza Millefonti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in un esercizio commerciale di via Testona. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il posto dopo l’allarme del dispositivo.
Nel locale i poliziotti hanno trovato l’uomo seduto a un tavolino, mentre beveva una birra. Era in evidente stato di ebbrezza e non aveva con sé documenti identificativi. In un primo momento ha fornito generalità che, dopo gli accertamenti svolti negli uffici di polizia, sono risultate false.
Le contestazioni
Conclusi i controlli, il quarantasettenne è stato arrestato per evasione e denunciato per false attestazioni sulla propria identità. Gli è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza.