Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato a Torino per evasione in un locale del quartiere Nizza Millefonti. Il cittadino rumeno, di 47 anni e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato individuato dopo che si è attivato il segnale acustico del dispositivo elettronico di sorveglianza che indossava.

Torino, l’intervento della Volante nel quartiere Nizza Millefonti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in un esercizio commerciale di via Testona. Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il posto dopo l’allarme del dispositivo.

Nel locale i poliziotti hanno trovato l’uomo seduto a un tavolino, mentre beveva una birra. Era in evidente stato di ebbrezza e non aveva con sé documenti identificativi. In un primo momento ha fornito generalità che, dopo gli accertamenti svolti negli uffici di polizia, sono risultate false.

Le contestazioni

Conclusi i controlli, il quarantasettenne è stato arrestato per evasione e denunciato per false attestazioni sulla propria identità. Gli è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza.