E-bike rubata davanti al centro commerciale di via Galilei a Bolzano, arrestato un 20enne

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È di un arresto e sette denunce il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato a Bolzano. Un cittadino tunisino di 20 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato dopo essere stato sorpreso con una bicicletta elettrica rubata. Altri sette soggetti sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, mentre uno di loro dovrà rispondere anche di furto. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri in diversi punti della città, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Controlli intensificati e intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo del territorio a Bolzano ha visto impegnati diversi equipaggi della Squadra Volante. Gli agenti sono intervenuti in via Galilei, presso un noto centro commerciale, dopo la segnalazione di un furto di una bicicletta e-bike di elevato valore economico. La richiesta di intervento è giunta alla Centrale Operativa, che ha immediatamente inviato due pattuglie sul posto.

La dinamica del furto e l’inseguimento

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, che aveva lasciato la bicicletta assicurata agli stalli con un lucchetto, poi ritrovato forzato. Visionando le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, i poliziotti hanno riconosciuto l’autore del furto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato intercettato poco dopo in via Roma, mentre si trovava ancora a bordo della bicicletta rubata. Ne è nato un inseguimento a piedi, al termine del quale il sospetto è stato raggiunto e fermato dagli agenti.

Resistenza all’arresto e identificazione

Durante le operazioni di fermo, il giovane ha opposto una violenta resistenza, scalciando e spintonando gli operatori di polizia. Solo dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato definitivamente bloccato e identificato come un cittadino tunisino di 20 anni, richiedente asilo e già gravato da precedenti di polizia.

L’arrestato è stato condotto in Questura e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Restituzione della refurtiva e ulteriori denunce

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. L’attività di controllo del territorio, proseguita per tutta la giornata, ha portato anche alla denuncia di sette persone per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bolzano. Uno dei denunciati è stato inoltre segnalato per furto, commesso all’interno di un altro centro commerciale del centro cittadino.

IPA