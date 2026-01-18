È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito Claudio Carlomagno, riconosciuta dai parenti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cadavere trovato nell’azienda di Claudio Carlomagno è quello della moglie Federica Torzullo, la donna 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, comune in provincia di Roma. Non c’è ancora stato il riconoscimento formale, ma i familiari della vittima hanno riconosciuto sul corpo indumenti e accessori solitamente usati dalla donna. Non ci sono quindi dubbi che la salma sia di quest’ultima. Il marito è stato portato nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia di via dei Caduti di Nassiriya.

Anguillara, Federica Torzullo è morta: cadavere trovato nella ditta del marito

Il riconoscimento formale verrà effettuato quando ai parenti verrà mostrato il corpo della donna che, tuttavia, di fatto è già stata identificata in quanto i familiari hanno confermato che abiti e accessori rinvenuti sulla salma appartenevano alla vittima.

Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa dell’azienda del marito 45enne Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, a pochi chilometri di distanza dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara.

Durante gli scavi alla ricerca del corpo, a un certo punto dai detriti è spuntata una mano. Dopo il macabro ritrovamento, Claudio Carlomagno, titolare di una realtà imprenditoriale di movimentazione terra, è stato portato in caserma per essere interrogato.

I sospetti sul marito Claudio Carlomagno

Claudio Carlomagno è indagato da giorni a piede libero per omicidio. Dalle analisi condotte dal Ris con il luminol, erano emerse tracce di sangue su alcuni suoi abiti da lavoro, nella sua abitazione, nella sua auto, nel suo camion e in una cava.

I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia, coordinati dalla procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, hanno ritenuto illogica e contraddittoria la versione sulla scomparsa della moglie fornita dall’imprenditore nei giorni scorsi.

Dalle indagini è inoltre trapelato che i due coniugi erano in crisi: venerdì scorso era prevista la prima udienza sulla separazione e sull’affidamento del figlio di dieci anni. Nonostante tale situazione, Carlomagno aveva detto ai carabinieri che il suo matrimonio non stava terminando. Aveva invece raccontato che stava vivendo una relazione normale, con alti e bassi.

L’ultimo avvistamento della vittima e la versione incongruente del marito

Carlomagno aveva inoltre riferito agli investigatori di aver visto per l’ultima volta la moglie la sera dell’8 gennaio. In particolare, aveva spiegato di averla notata rientrare in casa intorno alle ore 23.

Invece, dalle videocamere di sorveglianza, è stato appurato che la 41enne era rincasata alle 19,30 quella sera, senza più uscire dall’abitazione.

Il giorno seguente Carlomagno è uscito di casa alle 7, arrivando però in ditta tre ore dopo, intorno alle 10. Un testimone avrebbe dichiarato di averlo visto pulire approfonditamente il suo camion, proprio nel deposito dove domenica mattina è stato ritrovato il cadavere.