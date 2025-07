È la moglie di Adolfo Urso che ha saltato la fila a Fiumicino, la replica del ministro a Luca Zingaretti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È Olga Sokhnenko, la moglie del ministro delle Imprese Adolfo Urso, la donna che avrebbe saltato la fila all’aeroporto di Fiumicino usando la scorta. A far scoppiare la polemica è stato Luca Zingaretti che ha pubblicato un video sui social per raccontare l’episodio. Il politico era presente e dà la sua versione dei fatti, raccontando di essere rimasto al telefono per tutto il tempo: “Non mi sono accorto di nulla”.

La moglie di Adolfo Urso salta la fila a Fiumicino

L’episodio, denunciato dall’attore Luca Zingaretti su Instagram, è avvenuto la mattina di martedì 15 luglio al terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino a Roma.

Protagonisti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e la moglie Olga Sokhnenko, con loro c’era anche il figlio di sette anni.

ANSA Il ministro Adolfo Urso e la moglie Olga Sokhnenko

La scorta del politico si è fatta largo per far arrivare donna e bambino al check-in scavalcando gli altri viaggiatori in attesa.

La versione del ministro Adolfo Urso

Dopo le polemiche sui social in seguito al video di Zingaretti, il ministro Adolfo Urso dà la sua versione dei fatti, raccontando a Repubblica di aver accompagnato la moglie e il figlio all’aeroporto.

Lui portava la valigia, dice, poi è andato al ministero per un incontro sull’ex Ilva.

“È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza”, afferma Urso. “Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri”.

Urso su Zingaretti: “Non mi sono accorto di nulla”

Su quanto accaduto il ministro dice di non essersi accorto di nulla perché ha passato tutto il tempo al telefono per motivi di lavoro.

E non sa cosa abbia fatto arrabbiare Zingaretti: “Non mi sono accorto di nulla“.

Il ministro però non risponde alla domanda se sia stato giusto avere scavalcato la fila usando la scorta.