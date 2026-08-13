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Fermato e arrestato un 19enne pluripregiudicato a Brescia dopo una rissa in via Livorno: l’uomo, già sottoposto a misure cautelari, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, evasione e comunicazione di false generalità. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volante della Questura, che hanno agito in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

L’intervento della Polizia in via Livorno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo, dove gli agenti hanno tratto in arresto un giovane già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare e di una misura di prevenzione personale che gli vietava l’accesso alle aree urbane e ai locali pubblici della città.

L’episodio ha avuto inizio quando una richiesta di intervento è stata trasmessa alla Centrale Operativa della Questura di Brescia. Gli agenti sono intervenuti prontamente in via Livorno, dove era stata segnalata una rissa tra più persone. All’arrivo delle forze dell’ordine, un individuo, insieme ad altri 2 soggetti, ha tentato di fuggire rapidamente a bordo di un’autovettura.

La fuga e il controllo degli agenti

I tre sono stati rintracciati e bloccati poco distante dalla stessa via. Durante il controllo, il 19enne alla guida ha dichiarato di non avere con sé alcun documento identificativo, fornendo le proprie generalità oralmente e mostrando una fotografia della carta d’identità tramite smartphone. Tuttavia, la verifica presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno ha fatto emergere che, a un alias collegato ai dati forniti, risultavano pendenti svariate condanne e precedenti penali per diversi reati, tra cui anche la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il tentativo di depistaggio e la verifica degli agenti

Il giovane, in evidente stato di agitazione e nervosismo, ha insistito più volte sull’esattezza delle generalità fornite, sostenendo che fosse il fratello, residente presso lo stesso indirizzo, a trovarsi in detenzione domiciliare. Questo atteggiamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione inviando una seconda pattuglia presso l’indirizzo di residenza dichiarato. Dopo numerosi tentativi di citofonare e bussare, è stata riscontrata l’assenza di qualsiasi persona all’interno dell’abitazione.

L’arresto e le accuse

Alla luce di quanto emerso, il 19enne è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia, dove, durante la redazione degli atti di polizia giudiziaria, è stato accertato che aveva fornito false generalità e non aveva rispettato la misura cautelare. In questa fase, il giovane ha assunto un atteggiamento non collaborativo e violento, tentando di colpire gli agenti con calci e pugni. Dopo essere stato immobilizzato, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, evasione e comunicazione di false generalità, venendo poi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure di prevenzione adottate

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del giovane la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza e ha avviato la procedura per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in considerazione della gravità dei fatti accertati.

IPA