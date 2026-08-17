È morta Hayden Panettiere, l'attrice star di Heroes, Nashville e Scream aveva solo 36 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morta a 36 anni l’attrice statunitense Hayden Panettiere. Star di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva recitato anche in due film della saga cinematografica di Scream. La causa del decesso non è stata ancora resa nota. Panettiere lascia una figlia, Kaya Evdokia, nata nel 2014 dalla relazione con l’ex campione di pugilato Volodymyr Klyčko.

Morta Hayden Panettiere

Addio a Hayden Panettiere, l’attrice statunitense è morta all’età di 36 anni.

La notizia è stata data dalla famiglia con una nota: “È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden. La sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l’hanno conosciuta e ai milioni che l’hanno seguita sullo schermo”.

ANSA

Al momento non sono note le cause del decesso dell’attrice.

La carriera dell’attrice star di Heroes, Nashville e Scream

Nata a New York nel 1989, Hayden Panettiere era entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, recitando da bambina in diverse soap opera e serie televisive come Sentieri, Ally McBeal, Malcolm e Law & Order.

Il successo internazionale era arrivato con il personaggio di Claire Bennet nella serie cult Heroes, del 2006.

Dal 2012 al 2018 è stata poi tra i protagonisti di Nashville, nei panni della cantante Juliette Barnes.

Aveva lavorato anche al cinema, tra i suoi ruoli più noti quello di Kirby Reed nel quarto e sesto capitolo della saga di Scream.

La depressione e le dipendenze

Dietro la fama, una vita segnata da problemi di salute mentale e della dipendenza da alcol e sostanze.

Di recente era uscita la sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, in cui raccontava anche episodi legati alla depressione post-partum e alla dipendenza.

Compresa la scelta di affidare la figlia Kaya al padre, l’ex campione di pugilato Volodymyr Klyčko, che vivono in Ucraina.