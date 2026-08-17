È morta Hayden Panettiere, l'attrice star di Heroes, Nashville e Scream aveva solo 36 anni
È morta all'età di 36 anni l'attrice americana Hayden Panettiere, celebre per i suoi ruoli in Heroes, Nashville e Scream
Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morta a 36 anni l’attrice statunitense Hayden Panettiere. Star di popolari serie televisive come Heroes e Nashville, aveva recitato anche in due film della saga cinematografica di Scream. La causa del decesso non è stata ancora resa nota. Panettiere lascia una figlia, Kaya Evdokia, nata nel 2014 dalla relazione con l’ex campione di pugilato Volodymyr Klyčko.
- Morta Hayden Panettiere
- La carriera dell'attrice star di Heroes, Nashville e Scream
- La depressione e le dipendenze
Morta Hayden Panettiere
Addio a Hayden Panettiere, l’attrice statunitense è morta all’età di 36 anni.
La notizia è stata data dalla famiglia con una nota: “È con profonda tristezza che condividiamo la morte della nostra amata Hayden. La sua luce era straordinaria, una forza della natura che portava amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l’hanno conosciuta e ai milioni che l’hanno seguita sullo schermo”.
Al momento non sono note le cause del decesso dell’attrice.
La carriera dell’attrice star di Heroes, Nashville e Scream
Nata a New York nel 1989, Hayden Panettiere era entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, recitando da bambina in diverse soap opera e serie televisive come Sentieri, Ally McBeal, Malcolm e Law & Order.
Il successo internazionale era arrivato con il personaggio di Claire Bennet nella serie cult Heroes, del 2006.
Dal 2012 al 2018 è stata poi tra i protagonisti di Nashville, nei panni della cantante Juliette Barnes.
Aveva lavorato anche al cinema, tra i suoi ruoli più noti quello di Kirby Reed nel quarto e sesto capitolo della saga di Scream.
La depressione e le dipendenze
Dietro la fama, una vita segnata da problemi di salute mentale e della dipendenza da alcol e sostanze.
Di recente era uscita la sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, in cui raccontava anche episodi legati alla depressione post-partum e alla dipendenza.
Compresa la scelta di affidare la figlia Kaya al padre, l’ex campione di pugilato Volodymyr Klyčko, che vivono in Ucraina.