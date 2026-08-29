È morto a 92 anni il fotografo Franco Fontana, maestro delle geometrie del colore e autore per molti brand

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Geometrico, essenziale e scultore del colore: tutto questo ha reso Franco Fontana immortale, una cortesia che lui stesso ha ricambiato a ciò che immortalava con le sue macchine. A 92 anni il fotografo è morto nella sua abitazione a Modena, città che non ha mai lasciato. Sua è l’intramontabile raccolta Landscape, con i colori naturali catturati nei paesaggi che non avevano bisogno di colpi di pennello.

È morto Franco Fontana

La notizia arriva dalle principali testate nazionali. Franco Fontana, fotografo che non ha mai avuto bisogno di presentazioni, è morto nella sua abitazione a Modena sabato 29 agosto.

Come ricorda Il Resto del Carlino, nel 2024 Fontana, in occasione dei suoi 90 anni celebrati presso l’ex ospedale Sant’Agostino grazie all’impegno della Fondazione Modena Arti Visive aveva ribadito l’amore per la sua città.

ANSA

“Sono nato a Modena il 9 dicembre, e anche allora era sabato”, aveva detto per l’occasione. “E Modena non l’ho mai lasciata. Sono stato in tutto il mondo, ma ciò che conta è quello che porti dentro”, aveva aggiunto.

Con le sue 92 primavere, Franco Fontana aveva conquistato il mondo grazie al suo lavoro messo al servizio dei più importanti brand.

Chi era il fotografo delle geometrie dei colori

Franco Fontana inizia a fotografare nel 1961, portando il colore nell’astrattismo in anni dominati dal bianco e nero. Dai Fotoclub alla Biennale di Vienna del 1963, il suo sguardo rivoluziona il linguaggio visivo.

La mostra di Modena del 1968 segna la svolta: da quel momento prende il via una carriera straordinaria, scandita da oltre 400 esposizioni e 70 monografie pubblicate in tutto il mondo. Le sue opere sono custodite al MoMA di New York come al Victoria and Albert di Londra. Autore di celebri campagne pubblicitarie, collaboratore di grandi testate internazionali e direttore del Toscana FotoFestival, Fontana ha ridefinito la fotografia contemporanea.

La fotografia come forma d’arte

“La mia fotografia non è mai stata illustrazione, ma è interpretazione“, spiegava Franco Fontana. Per il maestro modenese la realtà esisteva solo a colori, che preferiva al bianco e nero. La macchina fotografica restava un semplice strumento, perché la foto nasce prima nella mente: “Quando ho iniziato, eravamo in pochissimi a lavorare con il colore. Può piacere o non piacere, ma è la mia identità“.

Attraverso campiture cromatiche ed essenzialità geometrica ha reso iconici i suoi paesaggi, consacrati dal successo internazionale di Skyline nel 1978. Nel 1999 ha insegnato ai bambini di New York e nel 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa dal Politecnico di Torino.