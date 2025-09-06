È morto Alfredo Ambrosetti, fondatore del Forum di Cernobbio in corso a villa d'Este: chi era e cosa ha fatto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alfredo Ambrosetti, Cavaliere del Lavoro e fondatore del Forum di Cernobbio, è morto a 94 anni. Economista e pioniere della consulenza aziendale, ha creato l’appuntamento che da cinquant’anni porta sulle sponde del lago di Como leader mondiali di politica, finanza e industria.

La morte di Alfredo Ambrosetti

Alfredo Ambrosetti si è spento a 94 anni nella sua città natale, Varese. Aveva fondato il Forum che porta il suo nome, arrivato quest’anno alla 51esima edizione a Villa d’Este di Cernobbio. Nel corso del tempo l’evento ha visto la partecipazione di personalità come Joe Biden, Henry Kissinger, Yasser Arafat, Shimon Peres, Hillary Clinton, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano, Sergio Marchionne, Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi e Sergio Mattarella.

Alla guida del Forum aveva lasciato il suo posto nel 2008 al braccio destro Valerio De Molli, che rilevò anche la società ribattezzandola The European House – Ambrosetti.

ANSA In foto Alfredo Ambrosetti

È stato lui a ricordare il fondatore con un messaggio di cordoglio: “È stato un lungo viaggio che continuerà anche nel futuro. Siamo proiettati in avanti ma grati e orgogliosi delle nostre radici e del nostro passato”.

Chi era Alfredo Ambrosetti

Nato a Varese nel 1931, laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, Ambrosetti si era specializzato negli Stati Uniti prima di fondare lo Studio Ambrosetti, uno dei primi centri di consulenza aziendale in Italia. Grazie al suo lavoro divenne un punto di riferimento per manager, imprenditori e istituzioni.

Nel 2004 era stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, riconoscimento che ne sottolineava l’impatto non solo sul tessuto imprenditoriale ma anche sulla cultura economica del Paese.

Cos’è il Forum di Cernobbio

L’idea del Forum nacque nel novembre del 1974, durante un viaggio in treno tra Verona e Milano, quando Ambrosetti discusse con lo scienziato Umberto Colombo della necessità di affrontare insieme temi economici, politici e tecnologici, invece di tenerli separati.

L’anno successivo, nel 1975, si svolse la prima edizione a Villa d’Este, con il sociologo Francesco Alberoni e l’economista Beniamino Andreatta. In un’Italia segnata da terrorismo, inflazione e crisi petrolifera, il Forum si propose fin dall’inizio come luogo di riflessione a 360 gradi. Da allora è cresciuto fino a diventare uno dei think-tank più autorevoli al mondo.

L’edizione in corso, la 51esima, si è aperta con l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e si concluderà con quello del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha ricordato Ambrosetti come “una persona di grande curiosità e intelligenza che mi ha onorato della sua amicizia”.