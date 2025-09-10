È morto Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso nello Utah durante un evento: il messaggio di Donald Trump

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Poche ore dopo l’attentato Charlie Kirk, l’attivista di destra colpito da uno sparo mentre partecipava a un evento pubblico, è morto. La conferma è arrivata dal suo portavoce Andrew Kolvet, come riferito dall’Associated Press. Kirk aveva 31 anni. La notizia è subito arrivata sul tavolo di Donald Trump, che su Truth Social ha scritto: "Nessuno capiva o aveva il cuore della gioventù degli Stati Uniti d’America meglio di Charlie".

È morto Charlie Kirk

Mercoledì 10 settembre Charlie Kirk, 31 anni, è morto mentre si trovava all’ospedale. L’attivista era stato ferito gravemente da un proiettile che lo aveva raggiunto al collo mentre partecipava a un evento pubblico dedicato agli studenti della University of Utah.

Secondo le testimonianze un singolo colpo era stato esploso al suo indirizzo. I presenti che filmavano l’evento hanno, loro malgrado, immortalato anche il momento dell’attentato.

La conferma è arrivata all’Associated Press da Andrew Kolvet, portavoce dell’attivista. Secondo Ellen Treanor, portavoce dell’Università, almeno quattro agenzie sono al lavoro per individuare il responsabile dell’attentato.

Treanor riferisce al New York Times che "non c’è nessun sospettato in custodia, è un’indagine attiva". Sempre il NYT riferisce che le autorità stanno perlustrando il campus e i suoi esterni alla ricerca di indizi.

L’attentato

Come anticipato, Charlie Kirk si trovava nel campus della Utah Valley University per una tappa del tour America Comeback, un’iniziativa per divulgare agli studenti il ritorno del sogno americano che da sempre riempie l’agenda di Donald Trump.

Per questo motivo – scrive l’Associated Press – il suo arrivo aveva scatenato polemiche, portando alcuni studenti a organizzare una petizione che aveva raccolto 1000 firme per impedire lo svolgimento della manifestazione. L’Università, tuttavia, aveva respinto l’istanza.

Durante il suo intervento un proiettile lo ha raggiunto al collo. Nei filmati immortalati dai presenti si vede Charlie Kirk parlare a un microfono per poi sussultare e reclinare il capo alla sua sinistra, con il sangue che sgorga dal foro. Il 31enne è stato subito trasportato in ospedale, dove è arrivato in gravissime condizioni.

Il messaggio di Donald Trump: chi era Charlie Kirk

Come noto, Charlie Kirk era un fedele sostenitore di Donald Trump. Aveva fondato la Turning Point Usa (TpUsa), un’associazione studentesca nata per promuovere il libero mercato ma che col tempo si è fatta messaggera di ideologie razziste, disinformazione sul Covid-19 e negazionismo del cambiamento climatico.

Appresa la notizia della sua morte il tycoon ha affidato il suo cordoglio a Truth Social, dove ha scritto: "Il grande e addirittura leggendario Charlie Kirk è morto. Nessuno capiva o aveva il cuore della gioventù degli Stati Uniti meglio di Charlie. Era amato da tutti, specialmente da me, e ora non è più con noi".

Le indagini

Nel frattempo presso il campus della Utah Valley University. Secondo i primi rilievi l’attentatore potrebbe aver sparato dal Loose Center, un fabbricato che dista circa 200 metri dal punto in cui Charlie Kirk è stato colpito.

Alcuni studenti – scrive il New York Times – sono ancora nascosti in vari punti del complesso, terrorizzati. Per questo la polizia ha diramato un appello per invitarli a contattare gli agenti per farsi scortare all’esterno del campus.