È morto Edoardo Conti, lo sciatore freerider travolto da una valanga sulla Marmolada aveva solo 31 anni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ce l’ha fatta Edoardo Conti. 31 anni, sciatore freerider originario di Roma, è morto durante il ricovero presso l’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato trasportato dai soccorritori. Il giorno prima Conti era impegnato in una traversata sotto Punta Rocca, sulla Marmolada, quando è stato – secondo le prime indiscrezioni –travolto da una valanga.

È morto lo sciatore travolto da una valanga

Edoardo Conti non ce l’ha fatta. Romano, 31 anni, Edoardo è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo un incidente sulla Marmolada.

Secondo Il Dolomiti il giovane sarebbe morto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, poche ore dopo il tragico evento.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Edoardo Conti non ce l’ha fatta. Lo sciatore freerider romano è morto all’ospedale di Trento dopo essere stato travolto da una valanga sulla Marmolada

Il giovane sciatore si trovava nel reparto di rianimazione, dove era arrivato dopo il trasporto con l’elisoccorso.

Il giorno prima, infatti, era stato travolto da una valanga mentre si trovava sulla Marmolada insieme ad un gruppo di amici.

La tragedia sulla Marmolada

Come riportano Today e Repubblica, Conti era arrivato in Trentino insieme ad un gruppo di amici appassionati per una traversata fuori pista sulla Marmolada.

Mentre il gruppo si trovava nell’area di Punta Rocca, improvvisamente, ha perso i contatti con il 31enne. Edoardo, infatti, è stato travolto da una valanga e non ha più dato comunicazioni. L’allarme è stato lanciato alle 13:45 di sabato 27 dicembre, quando uno degli amici ha contattato il Numero Unico per le Emergenze.

I soccorsi

Dal 112 è partita la chiamata alla stazione di Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino che hanno inviato un elicottero per mappare l’area interessata dall’incidente. I soccorritori – scrive La voce del Nord Est – hanno subito localizzato la presenza di una valanga che aveva scaricato su un crepaccio, e in quel punto hanno concentrato le ricerche.

Sul posto, oltre ai già menzionati uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, sono arrivate due unità cinofile, una delle quali della polizia di Stato di Moena. Le operazioni di bonifica, che hanno tenuto impegnati dieci uomini, si sono concluse intorno alle 19 quando Edoardo Conti è stato individuato in mezzo alla neve sul fondo del crepaccio.

I soccorritori, quindi, lo hanno recuperato non senza fatica e lo hanno trasportato fino a una piazzola di Canazei nella quale lo hanno intubato per poi trasportarlo presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.

Come è morto Edoardo Conti

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori riportata da Fanpage, la valanga potrebbe aver travolto il 31enne mentre si trovava a 2700 metri di quota, sbalzandolo oltre un salto di roccia per poi farlo precipitare in fondo al crepaccio dal quale è stato infine recuperato.

Nel 2022 la Marmolada è stata teatro di un’altra tragedia: il distacco di un ghiacciaio aveva cagionato la morte di 11 persone, identificate in seguito alla comparazione del Dna.