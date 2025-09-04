È morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni: era stato ricoverato lo scorso giugno per accertamenti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto Giorgio Armani, uno degli stilisti più iconici della moda italiana. “Re Giorgio” aveva 91 anni e da tempo presentava alcuni problemi di salute. Lo scorso giugno era stato ricoverato per degli accertamenti.

Morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Poco profuma di moda italiana come il nome di Giorgio Armani. Icona di stile, il re della moda è morto all’età di 91 anni. Celebre stilista, ma anche imprenditore di successo, a giugno era stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti.

Poche informazioni, ma tanta preoccupazione per via della rinuncia alla fashion week che non mancava da oltre cinquant’anni.

ANSA In foto Giorgio Armani

L’annuncio arriva “con infinito cordoglio” dal gruppo Armani.

Il comunicato ufficiale

Il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo “ideatore, fondatore e instancabile motore” attraverso una nota ufficiale. Questa riferisce che lo stilista si è spento serenamente e circondato dai suoi cari.

“Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, le collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”, aggiungono con ammirazione. Il comunicato prosegue spiegando come Giorgio Armani abbia creato negli anni una visione della moda che si è estesa a ogni aspetto della vita, anticipando i tempi con lucidità e concretezza. “Lo ha guidato inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone”, scrivono.

È in questo percorso che lo stilista è riuscito ad aprire un dialogo con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata, tanto da guadagnarsi il titolo di icona di stile italiana. Il futuro dell’azienda ora è mano alla famiglia e ai dipendenti, che si dicono portatori di tutti gli ideali del fondatore.

Da medico a “Re Giorgio”

Giorgio Armani nasce a Piacenza l’11 luglio 1934. La sua infanzia è stata dettata dalle fasi della Seconda guerra mondiale, momenti che hanno influenzato la storia personale e lavorativa. Un esempio è la sfilata senza musica per il cordoglio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022.

Armani nasce però come uno studioso di Medicina. Nel 1957 voleva diventare chirurgo e ha iniziato a studiare all’Università statale di Milano. Qualcosa che aveva comunque a che fare con il corpo, ma che un paio di anni dopo evolve in altro: la moda. Trova infatti lavoro come vetrinista alla Rinascente e si interessa al mondo dell’abbigliamento.

La prima occasione la coglie nel 1964, quando viene chiamato a collaborare con Hitman, una fabbrica di pret-à-porter per la moda maschile. Con Nino Cerruti sviluppa la propria visione: completi, tessuti fluidi e riscoperta di materiali tradizionali. Nel 1974, il primo esordio come stilista e un anno dopo fonda la Giorgio Armani S.p.A. dedicando la sua visione prima al corpo maschile e, a partire dal 1976, anche alla moda femminile.

Non smette mai di sperimentare: Emporio Armani prima, poi Armani Privé, e ancora Acqua di Gio come fragranza. Tutto concorre a creare lo stile italiano di Giorgio Armani. Si può dire che aver studiato il corpo gli abbia permesso di conoscere come dovesse essere rivestito al meglio.

Camera ardente e funerali

La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre. L’orario di apertura previsto è dalle 9:00 alle 18:00.

La location è in via Bergognone 59 a Milano presso l’Armani Teatro. I funerali invece saranno svolti in forma privata, per espressa volontà dello stilista.