È morto il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani, la polizia indaga sulla tragedia

Non ce l’ha fatta, il piccolo di 10 anni precipitato dal terzo piano di una palazzina a Trapani. Il bambino è morto dopo essere stato trasferito all’ospedale Di Cristina di Palermo. Secondo le ultime indiscrezioni le sue condizioni si erano aggravate. Sul caso indaga la polizia.

È morto il bambino precipitato dal terzo piano

È una notizia che nessuno avrebbe voluto dare. Il piccolo di 10 anni che venerdì 24 ottobre, a Trapani, è precipitato dal terzo piano di una palazzina di via Pantelleria, è morto.

Repubblica scrive che il bambino è deceduto presso l’ospedale Bambini-di Cristina di Palermo, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero presso l’ospedale Sant’Antonio Abate.

Il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano a Trapani è morto durante il ricovero. Le sue condizioni erano gravissime

All’ospedale di Trapani il bambino era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita.

Le sue condizioni non miglioravano, per questo era stato deciso il trasferimento a Palermo. Il suo quadro clinico, purtroppo, era di nuovo precipitato.

La tragedia a Trapani

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 24 ottobre. In una palazzina popolare di sei piani, in via Pantelleria, il bambino è precipitato dal terzo piano in circostanze ancora da chiarire.

Come ricostruisce Repubblica in quel momento il bambino si trovava in casa con la madre, che per un istante lo avrebbe perso di vista. Alcuni residenti – scrive TrapaniOggi – avrebbero visto il bimbo precipitare nel vuoto fino al cortile della palazzina.

Le indagini

Dopo l’incidente in via Pantelleria sono arrivati gli agenti della squadra mobile e gli uomini della scientifica. Secondo TrapaniOggi e TgCom24 il piccolo sarebbe stato autistico.

Solo poche settimane fa a Roma si è consumata un incidente analogo: in via Beniamino de Ritis, in zona Tiburtina, un bimbo di 10 anni è precipitato dal terzo piano mentre salutava la sorellina che si allontanava. Il piccolo si trova ricoverato presso l’ospedale Bambin Gesù in gravi condizioni. Una residente ha riferito: “Ho sentito le grida e un grande boato, visto che il bambino prima di arrivare a terra è rimbalzato su un camion parcheggiato sotto”.