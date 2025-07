È morto il registra e artista Robert Wilson, era definito il pioniere del "teatro immagine": aveva 83 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto a New York il regista e artista Robert Wilson. Aveva 83 anni. È stato definito il pioniere del “teatro immagine” per aver rivoluzionato i linguaggi scenici unendo musica, danza, arti visive e architettura. In sessant’anni di carriera ha firmato capolavori come “Einstein on the Beach” e fondato il Watermill Center.

Robert Wilson, il noto artista e pioniere del teatro, è venuto a mancare il 31 luglio 2025 nella sua casa di New York, circondato dall’opera che lo ha reso celebre.

Nato a Waco, in Texas, si è formato al Pratt Institute (BFA). Ha esordito negli anni Sessanta con sperimentazioni performative che mescolavano live art e design scenico.

Una tecnica che gli ha permesso di conquistare Broadway e i festival internazionali, oltre a diversi premi importanti.

La carriera

Dopo il BFA al Pratt Institute nel 1966, Robert Wilson fondò a New York la Byrd Hoffman School of Byrds, sperimentale compagnia di arti performative che mescolava teatro, danza e arti visive. Il suo breakthrough arrivò nel 1976 con “Einstein on the Beach”, opera in quattro atti creata insieme a Philip Glass e Lucinda Childs, considerata un manifesto dell’avanguardia contemporanea

Negli anni Ottanta e Novanta Wilson ampliò il proprio linguaggio: diresse The CIVIL warS (1983–84), un progetto epico mai completato e collaborò con musicisti come Tom Waits in Blood Money (1991) e Hotel (1993). Nel 2000 firmò la regia di “L’Amour de loin” di Kaija Saariaho, prima opera contemporanea a debuttare alla Salzburg Festival

Ha inoltre realizzato installazioni per il MoMA (1996) e la Tate Modern (2009), portando in galleria il suo teatro immagine. Nel 1992 inaugurò The Watermill Center a Long Island, centro di ricerca interdisciplinare dove ha formato generazioni di artisti di teatro, danza, arti visive e musica. Maestro di scenografia, luce, video e suono, Wilson ha costantemente ridefinito i confini tra le arti, lavorando come coreografo, performer, pittore e scultore.

Innovazione e premi

Definito dal New York Times “il più grande artista teatrale del mondo”, Wilson ha raccolto numerosi riconoscimenti: Obie Award per la regia, German Theatre Critics’ Award, Dorothy and Lillian Gish Prize per il complesso della sua opera e la rara candidatura al Pulitzer per CIVIL warS.

Il suo stile, basato su un’estetica iperfigurativa e su composizioni luminose, continua a ispirare registi, coreografi e artisti visivi a livello globale.