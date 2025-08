È morto Ion Iliescu il primo presidente della Romania post-comunista dopo Ceaușescu, luci e ombre del politico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 95 anni Ion Iliescu, primo presidente della Romania post-comunista che guidò la transizione democratica dopo la caduta di Ceaușescu, ma fu poi accusato di autoritarismo e crimini contro l’umanità. Personaggio centrale della Romania moderna, Iliescu rimane una figura divisiva nella memoria collettiva.

Addio all’ex presidente della Romania

Ion Iliescu è morto martedì 5 agosto a Bucarest all’età di 95 anni. Il decesso, avvenuto in ospedale, è stato annunciato dal governo romeno. Era stato ricoverato a giugno e operato per un cancro ai polmoni.

Primo presidente della Romania dopo la caduta del regime comunista, figura chiave nella transizione alla democrazia dopo la caduta di Nicolae Ceaușescu nel 1989, Iliescu è stato un protagonista politico controverso.

Ion Iliescu

Chi era Ion Iliescu

Nato nel 1930 a Oltenița, figlio di un ferroviere comunista, Ion Iliescu studiò ingegneria a Bucarest e a Mosca. Fu capo della propaganda comunista fino al 1972.

Dopo la rottura con Ceaușescu nel 1971, visse nell’ombra fino alla rivoluzione. La sua figura, ancora oggi, divide la Romania.

Tre volte presidente, fu soprannominato “Mr. Smile” per il suo sorriso perenne.

L’accusa di crimini contro l’umanità

Il suo nome è legato da una parte al processo di apertura verso l’Occidente, dall’altro è legato all’accusa di autoritarismo e responsabilità nelle violenze seguite alla rivoluzione.

Nel 2018 Iliescu era stato incriminato per crimini contro l’umanità, per non aver impedito le oltre 1.100 vittime civili durante quei giorni e per aver alimentato la disinformazione. Iliescu definì l’accusa “una farsa” e l’indagine si era poi arenata, anche se nel 2024 si tentò una nuova apertura.

Dopo aver guidato ad interim il Paese durante la rivolta del 1989, fu eletto con un ampio consenso e promosse pluralismo politico, economia di mercato e l’adesione alla NATO (2004) e all’UE (2007). Tuttavia, il suo governo fu anche segnato da corruzione sistemica e da una burocrazia post-comunista che faticò a riformarsi.

Criticato da alcuni come “democratico riluttante”, Iliescu non chiuse fabbriche inefficienti né ridusse l’apparato statale. Rimase fedele al potere fino alla fine, secondo il politologo Tismaneanu, che lo definì “un leninista nel cuore”.

Il messaggio del presidente Nicusor Dan

“La storia giudicherà Ion Iliescu, il personaggio centrale della transizione anni ’90” ha scritto sui profili social il presidente della Romania, Nicușor Dan.

“È nostro dovere chiarire i grandi fascicoli dell’epoca, andando avanti. Possa Dio far riposare in pace la sua anima!”