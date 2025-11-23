È morto Loris Rispoli, voce dei familiari delle vittime del Moby Prince dal 1991: la sorella Liana era a bordo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto a Livorno Loris Rispoli, storico presidente del Comitato Moby Prince 140 (pi Associazione 140) e simbolo della battaglia per la verità sulle 140 vittime del più grave disastro della marina mercantile italiana dal secondo dopoguerra. Aveva perso la sorella nella tragedia del 1991 e per oltre trent’anni è stato il volto della richiesta di giustizia dei familiari. A distanza di oltre 30 anni restano i dubbi e le storture del tragico episodio.

Morto Loris Rispoli

Loris Rispoli, per anni presidente del Comitato Moby Prince 140 (poi solo “Associazione 140”) è morto sabato dopo un lungo periodo di condizioni di salute fragili. Era stato colpito da un infarto il 16 febbraio 2021, episodio che lo aveva costretto a lasciare l’impegno quotidiano nell’associazione, pur continuando a sostenerne il lavoro.

Rispoli aveva perso la sorella Liana nella notte del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada di Livorno, provocando 140 vittime. Da allora era diventato il principale punto di riferimento dei familiari, guidando la richiesta di verità e giustizia che da 34 anni attraversa processi, inchieste e commissioni parlamentari.

ANSA In foto Loris Rispoli

Fondatore dell’Associazione Moby 140 e promotore dell’hashtag #iosono141, Rispoli ha dedicato la vita alla memoria della tragedia, sostenendo iniziative pubbliche e commemorazioni. La camera ardente sarà aperta domani dalle 10 nella sala del commiato dei cimiteri comunali, mentre i funerali si terranno martedì alle 9.30.

I messaggi di cordoglio

Alla notizia della sua morte, sono arrivati decine di messaggi di cordoglio sui social e dalle istituzioni. “Perdiamo un fratello e un vero combattente”, hanno scritto Nicola Rosetti, attuale presidente dell’Associazione 140, e Luchino Chessa, dell’associazione 10 Aprile.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato di una “perdita che colpisce tutta la comunità toscana e nazionale”, ricordando la dignità e la determinazione di Rispoli.

Tra i primi a omaggiarlo anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che ha rievocato il loro incontro negli anni ’90: “Guardava verso l’imboccatura del porto come se avesse già capito tutto: i suoi occhi erano lo specchio del dramma”. Messaggi anche dai familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio: “La perseveranza di Rispoli è stata un esempio per tutti noi”.

La vicenda Moby Prince

Il disastro del Moby Prince causò la morte di 140 persone, tra passeggeri ed equipaggio, che si trovavano a bordo del traghetto al momento della collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada di Livorno. In seguito all’urto, il petrolio fuoriuscito dalla petroliera avvolse il traghetto e provocò un incendio che uccise quasi tutte le persone a bordo.

L’unico sopravvissuto fu Alessio Bertrand. Ancora oggi non è stato possibile stabilire con precisione quanto greggio sia finito sul Moby Prince, ma secondo un consulente della parte civile nel processo si trattò di una quantità compresa tra 100 e 300 tonnellate.

Dopo anni di indagini, avviate nel 1991, si è dovuto attendere il 2018 per la pubblicazione della relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta. Fin da subito, però, era chiaro che si trattasse della più grave tragedia della marina mercantile italiana dal secondo dopoguerra.