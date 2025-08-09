È morto Ludovico Peregrini, lo storico 'Signor No' di Rischiatutto e spalla di Mike Bongiorno: aveva 82 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Ludovico Peregrini, lo storico ‘Signor No’ di Rischiatutto. Aveva 82 anni ed era diventato negli anni un volto iconico dello storico programma condotto da Mike Bongiorno. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la sua famiglia. Autore televisivo e di canzoni, aveva stretto con il presentatore italoamericano un sodalizio e un’amicizia durati per tutta la vita.

Addio a Ludovico Peregrini, passato alla storia della televisione italiana come il ‘Signor No’ di Rischiatutto. Qui, insieme al padrone di casa, Mike Bongiorno, seppe entrare nelle case degli italiani e portare il quiz a una fama sconfinata nel nostro Paese.

Nato a Como nel 1943, si è spento in Bretagna, in Francia, all’età di 82 anni, circondato dall’affetto della sua famiglia.

Ludovico Peregrini con Fabio Fazio nel reboot di Rischiatutto

La carriera

Sono stati proprio i suoi cari ad annunciare la sua morte all’ANSA. “È rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente”, scrivono la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna.

Si era laureato in Lettere alla Cattolica di Milano ed era arrivato alla tv quasi per caso. Era stato infatti indirizzato a questa carriera da un amico che già lavorava in Rai. Il primo approccio con questo mondo lo ebbe a Settevoci, con Pippo Baudo, prima del passaggio, nel 1970, a Rischiatutto.

Autore televisivo e di canzoni per Mino Reitano, Toto Cutugno e Mina, con Bongiorno ha collaborato anche al Festival di Sanremo del 1997. Inoltre c’è stata la sua firma su tantissime trasmissioni televisive: Telemike, La ruota della fortuna, Allegria!, Bravo Bravissimo, sempre con Bongiorno, ma anche Scommettiamo?, Flash e Chi vuol essere milionario.

Il rapporto con Mike Bongiorno

Fu però con Rischiatutto che diventò uno degli autori più stimati e anche un volto noto della storica trasmissione. Il quiz con Mike Bongiorno divenne un vero e proprio fenomeno di costume che fu seguito in alcuni casi anche da circa venticinque milioni di italiani.

Il ruolo di Peregrini era quello di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento del gioco, di fare da giudice responsabile di gara, in particolare da quando l’Ordine dei Notai vietò agli iscritti all’albo le apparizioni televisive. Fu così che, per il suo essere inflessibile, per il suo rigore e per i costanti no rivolti a Bongiorno, che cercava di intercedere per i concorrenti, gli fu affibbiato il soprannome di ‘Signor No’.

La sua ultima apparizione in Tv risale allo scorso aprile, a La Volta Buona. “Sono stati anni di fuoco perché la trasmissione aveva molto successo, dovevamo fare cose perfette che piacessero alla gente”, aveva detto. E su Mike Bongiorno aveva aggiunto: “È stato un compagno di viaggio fantastico, un padre televisivo per me”. Al funerale del conduttore, Ludovico Peregrini portò il feretro sulla sua spalla.