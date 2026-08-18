È morto Varenne, addio al cavallo trottatore più forte di tutti e leggenda dell'ippica italiana

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“Con immenso dolore, vi comunichiamo la notizia della scomparsa del Capitano”: così è stata annunciata la morte di Varenne, il cavallo più famoso d’Italia. Il campione dell’ippica, che aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni e vantava più di 3mila figli, si è spento a causa di un improvviso attacco cardiaco.

Varenne è morto a 31 anni

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto 2026 Varenne è morto all’improvviso, aveva 31 anni.

A dare la notizia è stato lo staff ufficiale del campione: “Con immenso dolore, vi comunichiamo la notizia della scomparsa del Capitano”.

ANSA

Il veterinario, si legge nel comunicato ufficiale, “ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco”.

“Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. – prosegue – Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove”.

Il messaggio si conclude con un ricordo a Enzo Giordano, il proprietario di Varenne morto nel maggio 2025:

Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù.

Trottatore campione dell’ippica

Varenne era soprannominato Il Capitano e considerato il migliore trottatore di tutti i tempi.

È stato il cavallo che ha vinto di più nella storia del trotto a livello mondiale, ottenendo 62 vittorie su 73 corse disputate.

I traguardi, raggiunti in 7 paesi differenti, gli hanno valso un montepremi complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Fu eletto cavallo dell’anno tre volte in Italia, due in Francia e una negli Stati Uniti.

E’ anche l’unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno: Grand Prix d’Amerique, G.P. Lotteria di Agnano, Elitloppet e Breeders Crown nel 2001.

Il cavallo più amato d’Italia

Varenne nacque il 19 maggio 1995 nell’allevamento Zenzalino di Copparo, in provincia di Ferrara.

Era di proprietà dell’allenatore francese Jean Pierre Dubois, che lo chiamò così in onore di rue Varenne, via dell’ambasciata italiana a Parigi.

Dopo la prima straordinaria corsa del 1998, fu acquistato dal driver napoletano Enzo Giordano, che sborsò per lui 150 milioni di lire – una cifra esorbitante per un esordiente.

A guidarlo, per quasi tutta la sua carriera (escluso qualche piccolo infortunio) fu il fantino romano Giampaolo Minnucci.

Le sue vittorie gli hanno fatto guadagnare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Persino la Gazzetta dello Sport gli dedicò una copertina nel settimanale SportWeek.

Trascorse gli anni della pensione prima in alcuni allevamenti di Pavia, per poi spostarsi a Eboli, in provincia di Salerno.

Come stallone ha generato più di 3mila figli, molti dei quali a loro volta grandi campioni del trotto.