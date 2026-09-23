È sempre Cartabianca inizia in ritardo su Rete 4, le scuse di Bianca Berlinguer e lo scontro con Mauro Corona

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un problema tecnico ha causato il posticipo di È sempre Cartabianca. Per circa venti minuti, al posto della trasmissione sono andati in onda spot e promo in loop. Bianca Berlinguer ha spiegato che c’è stato un incidente al banco mixer che non ha permesso di partire con la diretta, poi la conduttrice si è scontrata con Mauro Corona.

Cosa è successo a È sempre Cartabianca

“C’è stato un incidente al banco del mixer che ci ha impedito di cominciare la trasmissione. Vi chiedo scusa fin da adesso”, con queste parole Bianca Berlinguer ha spiegato il motivo del ritardo nella messa in onda della trasmissione.

“Se magari ci saranno dei movimenti che non potremmo fare, non potremmo magari utilizzare quelli, quel cosiddetto split che separa il viso di chi è in collegamento e di chi sta in studio. Ma insomma, cercheremo di arrivare fino alla fine di Cartabianca anche stasera, perché ci sono tanti argomenti di cui dobbiamo discutere”, ha aggiunto la conduttrice.

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Il problema avrebbe riguardato il mixer video che è la macchina attraverso cui il regista sceglie in tempo reale quale telecamera mandare in onda, gestisce i collegamenti esterni, le grafiche, i sottopancia e i contributi registrati.

In un programma come È sempre Cartabianca, se il mixer si blocca, il segnale dallo studio non esce e non è possibile mandare alcun collegamento dallo studio, sigla, cartelli di servizio che spieghino cosa stia accadendo.

“Saremmo dovuti partire alle 21.30, ma c’è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire“, ha chiarito subito la conduttrice.

“Adesso stanno tentando di aggiustare, ma abbiamo deciso comunque di cominciare la trasmissione – ha affermato – e vi chiedo scusa sin da adesso se non ci saranno dei movimenti che possiamo fare, quel cosiddetto split che separa chi è in studio da chi è collegato a casa, ma ci saremo anche questa sera”.

La lite con Mauro Corona

Dopo la spiegazione dell’accaduto, è iniziato un botta e risposta tra Berlinguer e Mauro Corona con quest’ultimo che ha detto di essere andato a farsi “un goccetto” pensando che non sarebbero andati in onda.

La conduttrice gli ha risposto che invece avrebbero provato comunque a risolvere il problema tecnico e a fare la trasmissione.

A quel punto Corona ha chiesto: “da povero montanaro, con tutta la tecnologia che ci assiste oggi in qualsiasi campo con l’intelligenza artificiale, è possibile che si blocchi qualcosa all’inizio di una diretta”.

Berlinguer ha risposto che è “il bello della diretta” e lo scrittore si è raccomandato di non rimproverare i tecnici “perché date sempre la colpa a loro”.

La conduttrice ha quindi risposto che non hanno mai rimproverato i tecnici perché sono bravissimi e il problema non è dipeso da loro.

I due hanno continuato a battibeccare sulla questione dei tecnici fino a quando Corona è sbottato: “Ma possibile che io non riesca a dire qualcosa che le aggrada e che le fa comodo e che mi possa dare ragione? Ma perché, siccome nella vita si cerca sempre il capro espiatorio, sono uscito con questa affermazione di proteggere gli operai, i tecnici, e se la prende sempre, non so che farci.

Corona: “O mi ascolta o me ne vado”

Dopo un’altra serie di botta e risposta, Mauro Corona ha minacciato di andarsene se Berlinguer non lo ascoltava.

A quel punto la conduttrice è sbottata: “Senta Mauro Corona, visto che lei si è fatto lì il bicchierino mentre noi stavamo qui invece a cercare di far ripartire le macchine, quindi stia calmo, sia tranquillo perché lei si è rilassato, io per niente“.

“Bianca, è stata una battuta per far ridere, lei può chiedere ai miei tecnici qui, ho bevuto mezzo goccio l’ha detto lei mica l’ho detto io l’ho detto una battuta per far ridere la gente ma possibile che non capisca nulla?”, è stata la risposta dello scrittore.

“Lei senta guardi io sono stufa dei suoi ricatti, me ne vado, non me ne vado, se vuole restare bene se non vuole restare non resta non so che dirvi perché ogni volta questo ricatto me ne vado resto me ne vado faccia quello che vuole faccia quello che preferisce. Basta con i ricatti”, ha chiuso Berlinguer.

Il dibattito è andato avanti ancora per un po’ fino a quando Mauro Corona ha chiesto scusa a tutti perché “m’è partito l’embolo“. E Berlinguer, sarcastica, ha chiosato: “Ma è mai possibile che le parte così spesso questo embolo?”.