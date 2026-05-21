È sempre mezzogiorno su Rai 1 si apre con la battuta a sfondo sessuale di Daniele Persegani: "Giovedì gnocca"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La puntata del 21 maggio di “È sempre mezzogiorno“, cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, si è aperta con una battuta a sfondo sessuale di Daniele Persegani. Il cuoco, mentre stava scherzando con la collega Zia Cri, si è lasciato andare a un’espressione ‘pepata’. “Giovedì gnocca“, ha esclamato, esplodendo poi in una fragorosa risata.

“È sempre mezzogiorno”, battuta ‘pepata’ di Daniele Persegani su Rai 1: “Giovedì gnocca”

Persegani, in apertura di puntata, ha dato il buongiorno ai telespettatori, ricordando che in palio c’era la “busta d’oro” di mille euro in buoni pasto destinati a chi avesse indovinato “La ricetta del mezzogiorno”. Ha poi passato la parola alla Zia Cri.

“Giovedì c’è la Zia Cri“, ha dichiarato lo chef. “Com’è? Giovedì gnocchi!”, la replica simpatica della cuoca. Ed è a questo punto che Persegani ha chiosato: “Non posso dire io giovedì gnocca, però l’hai detto tu, quindi…”. Poi la fragorosa risata, mentre Zia Cri ha aperto le braccia, come a dire: “Bisogna tenerlo così”. Il tutto si è svolto in un clima esilarante e allegro.

ANSA

La precedente gaffe dei piselli

Circa un mese fa è andata in scena un’altra gaffe a “È sempre mezzogiorno”. In quel caso protagonista fu Antonella Clerici.

Durante il gioco telefonico “Pentola o dispensa”, si è parlato delle tagliatelle primavera con asparagi e piselli. Una telespettatrice, dopo aver indovinato gli ingredienti più difficili, ha commesso lo sbaglio di mettere i legumi nella dispensa anziché nella pentola.

“Ha indovinato cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli”, ha commentato Clerici. In studio è calato il silenzio per qualche attimo, poi ci sono state delle risate. La conduttrice di Legnano si è così resa conto del doppio senso delle sue parole, mostrando un po’ di imbarazzo. L’involontaria gag è diventata virale sui social.

Le gaffe storiche di Antonella Clerici

Clerici, nel corso della sua lunga carriera, è incappata in gaffe che sono poi diventate cult. Storica quella della “borra” a “La Prova del Cuoco”.

Una telespettatrice rispose “borra” anziché “birra” per completare il nome di un ingrediente. Clerici ripeté la parola con insistenza cercando di comprenderne il significato. Ancora oggi la scena se la ricordano in tantissimi.

E come non citare la frase “fa schiuma ma non è sapone”, che divenne virale in rete. C’è poi da menzionare la clamorosa svista “io non posso vivere senza ca**o”.

L’episodio è stato commentato di recente dalla stessa Clerici, in un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli. “Non mi sono accorta di aver detto quella frase, ero convinta di aver detto calcio“, ha spiegato la conduttrice.