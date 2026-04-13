Easyjet lascia a terra 122 persone del volo da Linate a Manchester, odissea dei passeggeri: "Malori e vomito"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Easyjet ha lasciato a terra 122 persone del volo da Milano Linate a Manchester a causa di ritardi nei controlli di frontiera. Lamentele e diversi malori tra i passeggeri: in molti hanno accusato problemi di stomaco e sensazione di svenimento. La compagnia aerea ha spiegato di aver offerto “ai passeggeri che non sono riusciti a imbarcarsi la possibilità di riprotezione gratuita su un altro volo”.

Perché 122 persone sono rimaste a terra: la nota di Easyjet

Il caso è stato portato alla luce dal quotidiano Independent: dei 156 passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo da Milano Linate a Manchester di domenica 12 aprile ne sono partiti solo 34. Sono rimaste in Italia, quindi, ben 122 persone.

Una nota di Easyjet, riportata da Il Giorno, ha attribuito i disagi ai ritardi nei controlli di frontiera legati al nuovo sistema europeo Ees di ingresso/uscita nei 29 Paesi membri dell’area Schengen, che ha sostituito il sistema del timbro manuale dei passaporti con i controlli biometrici.

ANSA

Il messaggio della compagnia aerea: “Continuiamo a sollecitare le autorità di frontiera affinché facciano pieno ed efficace utilizzo delle flessibilità consentite, per tutto il tempo necessario durante la fase di implementazione dell’Ees, così da evitare questi inaccettabili ritardi ai controlli di frontiera per i clienti”.

La nota prosegue così: “Sebbene si tratti di una situazione al di fuori del nostro controllo, ci scusiamo per i disagi arrecati“.

La ricostruzione di Easyjet: “Abbiamo posticipato la partenza del volo EJU5420 da Milano a Manchester di quasi un’ora per concedere ai passeggeri maggiore tempo per i controlli. Tuttavia, il volo è dovuto poi decollare poiché l’equipaggio stava raggiungendo i limiti operativi previsti dalle normative di sicurezza. Ai passeggeri che non sono riusciti a imbarcarsi è stata offerta la possibilità di riprotezione gratuita su un altro volo“.

Lamentele e malori tra i passeggeri

Un passeggero inglese ha riferito a Independent che sua moglie è quasi svenuta per il caldo, mentre un altro passeggero ha vomitato dentro una borsa.

Stando a quanto riferito da Il Giorno, sono diversi i passeggeri che hanno accusato malori: molti di loro hanno avuto problemi di stomaco e sensazione di svenimento.

Il racconto del medico italiano

Il Giorno ha anche riportato il racconto di un passeggero, un medico italiano con sede di lavoro a Liverpool, che sarebbe dovuto rientrare a Manchester con moglie e figli: “Siamo arrivati presto all’aeroporto, il controllo bagagli è stato veloce e ci siamo spostati al controllo passaporti. Lì ci siamo messi in coda ma la coda era praticamente ferma”.

Il racconto è proseguito così: “A un certo punto ho visto che il volo era in fase di imbarco, ho chiesto informazioni ma mi hanno rassicurato. Dopo oltre due ore di coda siamo finalmente arrivati vicini al controllo dei documenti e mi sono accorto che il volo era scomparso dal monitor delle partenze. Ho provato a chiedere informazioni ma ho capito subito che l’aereo era partito senza di noi”.

Il medico italiano ha spiegato ancora: “Quando ho capito che il volo era decollato siamo usciti dalla dogana e siamo andati a chiedere spiegazioni allo sportello easyJet, ma anche lì nessuno ha saputo dirci niente”.