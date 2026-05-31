Ebola, a Cagliari scattati i protocolli sanitari per un paziente sintomatico: era tornato dal Congo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Cagliari è scattato il protocollo per un sospetto caso di Ebola su un paziente rientrato dal Congo. Il paziente presenta sintomi giudicati compatibili. L’uomo è stato prelevato dalla propria abitazione da personale sanitario bardato con dispositivi di protezione e trasferito in isolamento all’ospedale Santissima Trinità. Le autorità specificano che il rischio di diffusione in Italia viene considerato molto basso.

Sospetto caso di Ebola a Cagliari

A supporto di medici e infermieri sono arrivati anche polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente cagliaritano si trova in isolamento e il Ministero della Salute fa sapere che è già stato sottoposto al test per l’Ebola che sarà analizzato dall’ospedale Spallanzani di Roma in serata.

Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l’evoluzione del quadro.

A Cagliari, durante il prelevamento, le autorità hanno provveduto a transennare la zona nei pressi dell’abitazione del paziente.

Epidemia di Ebola in Congo e Uganda

Sono passate due settimane dalla dichiarazione dell’epidemia di Ebola nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo.

Il numero di contagiati cresce rapidamente, centinaia di campioni restano non analizzati e la risposta delle autorità sanitarie locali è ancora insufficiente, come denuncia Medici Senza Frontiere.

In Congo e Uganda, al 30 maggio, sono stati confermati 263 casi di Ebola come ha dichiarato Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, citato da Reuters.

E oltre 1.100 casi sospetti sono sotto indagine. Confermati i decessi di 43 persone a causa del raro ceppo Bundibugyo, ha dichiarato Kaseya in un editoriale pubblicato domenica sul Financial Times.

Matteo Bassetti sull’Ebola

Il virologo Matteo Bassetti ha spiegato il perché dell’epidemia di Ebola: la prima è legata al fatto che nell’area ci sono guerre e quindi è “anche difficile intercettare questo problema”.

La seconda ragione tira in ballo l’Occidente in generale e Donald Trump in particolare, il quale ha ritirato gli Usa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e smantellato l’Usaid, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale che da sessant’anni aiutava i Paesi del terzo mondo a sostenere attività umanitarie e sanitarie.