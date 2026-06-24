Ebola arriva anche in Francia, medico rientrato dal Congo da una missione umanitaria infettato dal virus

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Francia è stato registrato il primo caso di Ebola dall’inizio dell’epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. A risultare positivo al virus è stato un medico umanitario rientrato a Parigi dopo una missione in Africa nelle aree interessate dal focolaio. Le autorità sanitarie francesi hanno fatto sapere che il paziente è stato immediatamente ricoverato in una struttura specializzata e che le sue condizioni sono al momento stabili.

Primo caso di Ebola in Francia

L’annuncio del primo caso di Ebola registrato in Francia è arrivato dal ministero della Salute, che ha confermato la presenza del primo caso sul territorio nazionale.

Si tratta di un medico impegnato in una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove dal 15 maggio è in corso l’epidemia.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il professionista sanitario è rientrato in Francia dopo aver lavorato proprio nelle zone colpite dal focolaio.

Come sta il medico rientrato dal Congo

Il paziente è ricoverato in una struttura specializzata per il trattamento delle malattie infettive ad alto rischio.

Il ministero della Salute francese ha precisato che le sue condizioni cliniche sono stabili e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti per contenere eventuali rischi di diffusione del virus.

La Francia è il primo Paese europeo a segnalare un caso collegato all’epidemia che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo.

In Congo quasi 300 morti, tutti i numeri

Secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità congolesi, i decessi causati dal virus hanno sfiorato quota 300.

I casi confermati hanno raggiunto i 1.048, mentre il tasso di mortalità si attesta al 25,5%. Le infezioni sono state rilevate in 34 delle 104 zone sanitarie presenti nelle tre province coinvolte dall’emergenza sanitaria.

Le autorità locali hanno inoltre segnalato che almeno 371 persone si trovano ricoverate in ospedale o in isolamento, mentre 112 pazienti sono guariti dall’infezione.

Ebola, cosa sappiamo

L’epidemia è stata ufficialmente dichiarata il 15 maggio nella provincia dell’Ituri, nell’est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con Uganda e Sud Sudan.

È proprio questa regione a rappresentare il principale epicentro della diffusione del virus. Secondo i dati ufficiali, l’Ituri concentra il 91% dei casi registrati e oltre l’80% dei decessi.

Le autorità sanitarie congolesi hanno avvertito nelle scorse settimane che la trasmissione del virus continua all’interno delle comunità locali e che le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti sono state ulteriormente rafforzate per cercare di contenere l’avanzata dell’epidemia.