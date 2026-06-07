Ebola in Congo, allarme di Pregliasco: "Siamo solo alla punta di un iceberg", guerre peggiorano situazione
Pregliasco lancia l'allarme sulla risalita di contagi e vittime da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Preoccupazione anche dagli Usa
L’emergenza Ebola in Africa centrale rischia di assumere proporzioni drammatiche. Il virologo Fabrizio Pregliasco evidenzia come i dati ufficiali sui contagi in Congo rappresentino soltanto “la punta di un iceberg epidemiologico più ampio”. Gli Usa stimano infatti il rischio concreto di superare i 20mila casi entro tre mesi.
- Ebola in Congo: cosa sta succedendo
- I tre scenari dell'epidemia
- Perché sono importanti i centri urbani
Ebola in Congo: cosa sta succedendo
I timori dello specialista trovano immediata conferma nelle simulazioni elaborate dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).
Secondo l’agenzia di sorveglianza degli Usa, il focolaio attuale, causato dal ceppo noto come virus Bundibugyo (Bvd), è già il più grande mai registrato per questa specifica variante e possiede il potenziale per trasformarsi rapidamente in una delle più grandi epidemie di malattia da Ebola della storia.
I dati ufficiali diffusi nelle ultime ore riferiscono di 488 casi confermati e 86 decessi, mentre l’Africa Cdc stima circa 400 contagi e 63 morti, ma il tracciamento è ostacolato dalla presenza di gruppi armati ed evacuazioni di massa nella provincia dell’Ituri, oltre al fatto che l’infezione ha già varcato i confini nazionali raggiungendo l’Uganda.
I tre scenari dell’epidemia
Il potenziale distruttivo dell’attuale emergenza viene paragonato dagli esperti alla drammatica ondata che devastò l’Africa occidentale tra il 2014 e il 2016.
In quell’occasione, la diffusione del virus superò i 28mila contagiati provocando la morte di oltre 11mila persone tra Guinea, Liberia e Sierra Leone.
Per comprendere la mortalità futura, il Cdc ha calibrato le proiezioni simulando tre diversi conteggi iniziali di vittime cumulative:
- Scenario da 50 decessi: fissa lo spillover al 19 febbraio 2026. Con un isolamento fermo al 20%, l’85% delle simulazioni prevede più di 10.000 contagi e il 69% oltre 4.000 decessi. Portando la quota di ospedalizzazioni al 70%, le probabilità calano vistosamente sotto i 10.000 casi e i 2.000 morti.
- Scenario da 100 decessi: anticipa l’origine del contagio all’8 febbraio 2026. In questo caso, più di tre proiezioni su quattro stimano il superamento dei 20.000 casi complessivi nell’arco di tre mesi e l’87% calcola almeno 4.000 decessi se le misure di contenimento rimarranno scarse.
- Scenario da 200 decessi: sposta l’inizio della considerazione virale alla fine di gennaio 2026, implicando che il patogeno abbia avuto molto più tempo per diffondersi indisturbato. Con questa base di partenza, anche applicando un eccellente livello di isolamento dei malati pari al 70%, ben il 42% delle simulazioni prevede comunque il superamento dei 10.000 contagi entro il prossimo 22 agosto 2026.
Perché sono importanti i centri urbani
La comunità scientifica internazionale concorda sul fatto che la reale portata dell’epidemia sia ampiamente sottostimata dalle rilevazioni attuali.
L’evoluzione della crisi sanitaria globale potrebbe precipitare repentinamente qualora l’infezione dovesse intaccare i centri urbani più popolosi o rafforzarsi sfruttando le tratte e i collegamenti internazionali.
Per evitare una simile eventualità, i ricercatori sottolineano come sia indispensabile profondere uno sforzo economico e logistico straordinario, paragonabile a quello messo in campo dieci anni fa nell’Africa occidentale.