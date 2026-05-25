Ebola in Congo fa centinaia di morti, allarme in almeno altri 10 Paesi dell'Africa dal Kenya all'Etiopia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Centinaia di morti in Congo a causa dell’epidemia di Ebola: ora il rischio è che vengano coinvolti altri dieci Paesi del continente, come ha riferito l’Africa Cdc, ossia l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana. Nel frattempo l’Organizzazione mondiale della sanità, che monitora costantemente la situazione, ha spiegato che il rischio di emergenza globale, al momento, resta basso.

Emergenza Ebola in Africa, morti in Congo: altri dieci Paesi a rischio

Epidemiologi e clinici suggeriscono di non sottovalutare l’epidemia che si sta diffondendo velocemente.

“Abbiamo dieci paesi a rischio e sono Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia“, ha dichiarato Jean Kaseya, il presidente dell’Africa Cdc.

ANSA

Secondo quanto riportato dal ministero della Salute del Congo, finora, a causa dell’Ebola, sono decedute 204 persone, mentre i casi sospetti sono 867.

Numeri in aumento rispetto all’ultimo bilancio dell’Oms di venerdì scorso, quando i morti registrati erano 177 e i casi sospetti 750.

La sfida di Medici Senza Frontiere

I team di Medici Senza Frontiere (Msf) stanno lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per arginare l’epidemia. I dottori stanno operando in stretto contatto con le autorità sanitarie del Paese e con altri partner, inclusa l’Oms.

“La sfida oggi – ha osservato la capo progetto di Msf a Goma, Valeria Greppi – è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a garantire i servizi essenziali e l’accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e Hiv”.

Nelle prossime ore, nelle aree congolesi più colpite dall’Ebola, sono attesi almeno altri 50 operatori internazionali che andranno a unirsi ai circa 480 professionisti assunti sul posto.

Alla luce dell’allargamento dell’epidemia, gli esperti consigliano anche ai Paesi occidentali di non minimizzare i rischi.

Mondiali di calcio: la Fifa monitora la situazione della nazionale congolese

Tra nemmeno un mese inizieranno i Mondiali di calcio in Nord America. La Fifa ha reso noto che sta “monitorando attentamente” il focolaio di Ebola nel Paese africano.

“Siamo in stretto contatto con la Congo DR Football Association per garantire che la squadra sia informata su tutte le indicazioni mediche e di sicurezza”, si legge in una nota ufficiale.

“La Fifa – aggiungono dalla federazione sportiva – continua a collaborare con i governi di tutti e tre i Paesi ospitanti della Fifa World Cup 2026 – Usa, Messico e Canada – inclusi il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i Centri per il controllo delle malattie e il dipartimento per la Sicurezza interna, il ministero della Salute del Messico e l’Agenzia di sanità pubblica del Canada, oltre che con l’Oms, per garantire un torneo sicuro e protetto”.

La diffusione del virus ha imposto la cancellazione del ritiro della nazionale di calcio a Kinshasa, costringendo la squadra a un periodo di autoisolamento di 21 giorni in Belgio, prima di poter viaggiare verso gli Stati Uniti.

A causa della situazione in Congo, in Italia si è tornati a parlare di un possibile ripescaggio della nazionale azzurra, sebbene tale scenario appaia molto remoto, se non impossibile.