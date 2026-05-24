Ebola in Congo, incendiati due centri sanitari per protesta. Pazienti in fuga

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Continua a peggiorare la situazione legata all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove nelle ultime ore si sono verificati nuovi attacchi contro le strutture sanitarie impegnate nella gestione dell’emergenza. Dopo il rogo avvenuto nei giorni scorsi a Rwampara, un’altra tenda utilizzata per il trattamento dei pazienti è stata incendiata nella città di Mongbwalu, nella provincia orientale dell’Ituri.

Ebola in Congo, incendiato per protesta centro sanitario

Secondo quanto riportato da apnews.com, la struttura era gestita da Medici Senza Frontiere e ospitava persone sospettate di aver contratto il virus Ebola.

Durante il caos provocato dall’incendio, 18 pazienti sono fuggiti dal centro sanitario e al momento risultano irreperibili.

ANSA

L’episodio conferma le forti tensioni presenti nelle aree colpite dal focolaio e le difficoltà incontrate dalle autorità sanitarie e dalle organizzazioni internazionali nel contenere la diffusione del virus.

L’attacco è avvenuto nella serata di venerdì 22 maggio.

Alcuni residenti della zona si sarebbero radunati davanti alla clinica per protestare contro le modalità con cui viene gestita l’emergenza Ebola.

Successivamente, la situazione è degenerata fino all’incendio della tenda utilizzata per i casi sospetti e confermati.

Il direttore dell’ospedale locale, il dottor Richard Lokudi, ha spiegato che l’incendio ha provocato il panico tra il personale sanitario e favorito la fuga dei pazienti presenti nella struttura.

“Condanniamo fermamente questo atto”, ha dichiarato, sottolineando i rischi legati alla dispersione di persone potenzialmente contagiate nella comunità locale.

Secondo le prime informazioni diffuse, nessuno sarebbe rimasto ferito durante l’assalto, ma le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare i pazienti fuggiti.

Il precedente attacco a Rwampara

Quello di Mongbwalu è il secondo episodio simile registrato nel giro di pochi giorni nella stessa regione.

Giovedì 21 maggio un altro centro per il trattamento dell’Ebola era stato dato alle fiamme a Rwampara.

In quel caso la rabbia della popolazione sarebbe scoppiata dopo che ad alcuni familiari era stato impedito di recuperare il corpo di una persona morta probabilmente a causa del virus.

Le autorità sanitarie stanno infatti applicando protocolli molto rigidi per la gestione delle salme, considerate altamente contagiose.

I funerali tradizionali e il contatto diretto con i corpi rappresentano uno dei principali fattori di diffusione dell’Ebola.

Per questo motivo le sepolture vengono gestite direttamente dagli operatori specializzati, spesso con il supporto della Croce Rossa e sotto sorveglianza delle forze dell’ordine.

Una situazione che in molte comunità locali viene vissuta con diffidenza e ostilità.

Le restrizioni imposte dalle autorità

Nel tentativo di contenere il contagio, le autorità congolesi hanno introdotto nuove misure restrittive nelle aree colpite dal focolaio.

Secondo quanto riportato ad apnews.com, è stato vietato organizzare veglie funebri e assembramenti con più di 50 persone.

Le restrizioni riguardano soprattutto le cerimonie funerarie, considerate particolarmente rischiose per la trasmissione del virus.

A Rwampara si è svolta anche una sepoltura collettiva sotto stretta sorveglianza.

Operatori della Croce Rossa, equipaggiati con tute protettive, hanno gestito le operazioni mentre soldati e poliziotti controllavano l’area per evitare ulteriori tensioni.

Secondo i responsabili delle squadre impegnate nelle sepolture, le difficoltà maggiori derivano proprio dalla resistenza di parte della popolazione locale, che spesso non accetta le procedure imposte durante l’emergenza sanitaria.

Crescono i casi sospetti di Ebola

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso forte preoccupazione per l’andamento dell’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che i casi confermati ufficialmente sarebbero 82, con 7 morti accertate, ma il focolaio potrebbe essere molto più esteso.

I casi sospetti sarebbero circa 750 e i decessi sospetti almeno 177.

La situazione viene considerata particolarmente delicata anche perché il virus responsabile dell’epidemia appartiene al ceppo Bundibugyo ebolavirus, una variante rara per la quale al momento non esistono vaccini o trattamenti specifici disponibili.

Gli esperti ritengono che per sviluppare un vaccino potrebbero essere necessari dai sei ai nove mesi.

Riguardo al virus Ebola, ne ha parlato anche Fabrizio Pregliasco.