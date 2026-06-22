Ebola in Congo, oltre 250 morti in poco più di mille i casi: 365 isolati o ricoverati, guariti sono "solo" 100

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’epidemia di Ebola in Congo ha superato i mille casi confermati, facendo registrare 254 morti e 365 pazienti ospedalizzati o in isolamento. Il focolaio, alimentato dal raro ceppo Bundibugyo, è aggravato dalle difficoltà nel tracciamento dei contatti e dalle violenze delle milizie nell’est del Paese. Le Nazioni Unite e le autorità locali temono che il picco sia ancora lontano e lanciano l’allarme per la sicurezza dei milioni di sfollati.

Ebola, oltre mille contagi e 200 morti in Congo

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha ufficialmente superato la soglia critica dei mille contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dichiarata lo scorso 15 maggio.

Il ministero della Comunicazione dello Stato africano ha diffuso un aggiornamento drammatico attraverso i propri canali ufficiali: i casi confermati sul territorio sono saliti a 1.003, mentre il bilancio dei morti ha raggiunto quota 254.

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Attualmente, il tasso di letalità del virus si attesta al 25,3%. Le operazioni di contenimento medico e sanitario proseguono a ritmo serrato nelle province orientali di Ituri (epicentro che concentra oltre il 90% delle infezioni), Kivu Nord e Kivu Sud, territori in cui si registra un lieve incremento del numero dei pazienti guariti (fermi a quota 100), ma una pericolosa flessione nel monitoraggio dei contatti.

Strutture sanitarie sotto pressione e pazienti isolati

L’aumento della curva epidemiologica sta mettendo a dura prova le strutture sanitarie locali. I dati governativi indicano infatti che sono almeno 365 i pazienti sottoposti a isolamento o ricoverati in ospedale.

Le autorità del Congo affrontano una sfida senza precedenti poiché l’epidemia è causata dal raro ceppo Bundibugyo, una variante per la quale non esistono attualmente trattamenti terapeutici specifici o vaccini approvati.

A complicare lo scenario clinico si aggiunge quanto denunciato dai medici sul campo, secondo i quali la paura del contagio sta spingendo moltissime donne incinte a disertare i controlli prenatali e gli ospedali, preferendo i parti in casa e provocando un drammatico aumento dei casi di mortalità materna nella provincia di Ituri.

Il problema del contact tracing

Il principale ostacolo per arginare i contagi e azzerare i morti è rappresentato dal fallimento del tracciamento dei contatti, la cui copertura si è fermata ad appena il 55%.

Gli esperti della sanità internazionale ammettono di non essere ancora riusciti a identificare il paziente zero, mentre restano da rintracciare e isolare oltre 35.000 persone entrate in contatto con individui infetti. Le operazioni scientifiche ed epidemiologiche sono frenate dalle continue violenze dei gruppi ribelli nell’est del Paese, che bloccano l’accesso ai villaggi e costringono la popolazione a continui spostamenti.

L’Agenzia ONU per i rifugiati ha espresso profonda preoccupazione per l’accelerazione del virus Ebola, segnalando che almeno due milioni di sfollati vivono ammassati in campi profughi precari e ad altissimo rischio di catastrofe sanitaria.